Стильне зимове взуття 2023/2024, яке сподобаєтеся кожній

Вибір зимового взуття завжди є складним завданням для багатьох людей, оскільки погодні умови ставлять певні обмеження на вибір: замшеве взуття не витримує дощі, світлі кольори швидко стають тьмяними та брудними, а взуття на підборах не є безпечним під час обледенінь асфальту. Тож знайти взуття, яке буде функціональним у будь-яку погоду і одночасно матиме цікавий та стильний вигляд - це виклик.

На що звертати увагу при виборі зимового взуття?

Обираючи тепле взуття на холодний сезон, важливо врахувати декілька ключових аспектів. Адже воно повинно бути не лише стильним, але й функціональним для забезпечення комфорту та безпеки у холодну та сніжну погоду. Тому звертайте увагу на такі характеристики:

Тепло та ізоляція. Перевірте, щоб взуття мало відмінні ізоляційні властивості, які захистять вас від холоду. Якісні зимові черевики або чоботи повинні мати внутрішні шари з теплоізоляційних матеріалів, таких як вовна, фліс та інші.

Водонепроникність. Оскільки зима часто супроводжується снігом та дощем, важливо, щоб взуття було водонепроникним або мало хороше захисне покриття. Сьогодні існує низка засобів, які можуть створити водонепроникний шар на будь-якому елементі одягу. Але якщо непогода застане зненацька, краще щоб взуття могло витримати хоча б мінімальні опади та заморозки.

Протектор підошви. Добре структурована широка підошва допоможе забезпечити краще зчеплення та стійкість на снігу та ожеледиці.

Якість матеріалів. Обирайте взуття з високоякісних матеріалів, які будуть довговічними та стійкими до зношування.

Зручність. Взуття повинно бути комфортним та добре підтримувати стопу, особливо якщо ви плануєте довгі прогулянки на вулиці.

Підбирайте взуття відповідно до вашого стилю та модних тенденцій сезону, але не забувайте, що головне - це комфорт та функціональність. Завжди приміряйте обрану модель та перевіряйте розмір. Не забувайте, що взуття ви будете одягати на теплі шкарпетки, які можуть забрати декілька міліметрів довжини та об'єму. Важливо знайти баланс між комфортом та правильним приляганням зимового взуття на нозі.

Стильні та цікаві моделі зимового взуття

Зимове взуття може бути як стильним, так і практичним. Вибирайте моделі, які вам подобаються і відповідають вашому стилю, а також враховуйте погодні умови та ваші потреби в комфорті та теплі.

Грубі чоботи

Ці моделі стали особливо популярними останнім часом. Вони мають товсту підошву, що надає їм виразний вигляд та забезпечує комфорт при ходьбі. Зазвичай зроблені з грубої та товстої шкіри, можуть мати застібки або шнурівку. Байкерські чоботи, які були популярні в 90-х роках тепер знову в тренді.

Такі чоботи це не лише модний аксесуар, але й практичне взуття для холодних та несприятливих погодних умов. Вони надають захист та комфорт і можуть бути відмінним вибором для активного стилю життя або для тих, хто шукає зручне та функціональне взуття на зиму. Крім цього, вони чудово впишуться в гардероб кожної жінки.

Фото: Колаж Еспресо TV

Чоботи зі шнурівкою

У модних колекціях сезону осінь-зима 2023-2024 були присутні моделі взуття зі шнурівками, пряжками. Такі елементи можуть бути дуже різними, від більш грубих варіантів до ніжних, де шнурівка зовні нагадує жіночий корсет. Такі чоботи мають сучасний вигляд, виготовляються з матеріалів та кольорів, що підходять для повсякденного носіння.

Фото: Колаж Еспресо TV

Об'ємні ботфорти

Дуже високі чоботи не виходять з моди вже багато сезонів, вони стали справжніми улюбленцями для багатьох жінок. Довгі "slouchy" чоботи були присутні на багатьох модних показах, але в колекціях осінь-зима 2023/2024 вони отримали нове втілення — стали більш об'ємними та менш провокативними в контексті сексуальності.

Модний вибір у напрямку класичних елементів у сполученні з витонченими ботфортами із замші від Bally, або додавання драматизму за допомогою яскравих деталей, таких як ланцюги, блискавки та шви, відтінені на прикладі Stella McCartney та Isabel Marant. Невимушеність та легкість, яскравість та структурні візерунки – все це не повний перелік стильних моделей сезону.

Фото: Колаж Еспресо TV

Коричневі чоботи

Щоб додати оригінальності вашому осінньому образу, розгляньте можливість вибору коричневого взуття замість стандартного чорного. У колекціях сезону осінь-зима 2023/2024 коричневі чоботи та черевики займають топові позиції, надаючи образу своєрідної теплоти та природної елегантності.

Щодо самої моделі, вибір дуже широкий: високі чоботи на підборах, байкерські моделі, ботильйони та навіть ковбойські черевики. Обирайте те, що гармонійно впишеться до вашого гардеробу.

Фото: Колаж Еспресо TV

Уггі сабо або на високій підошві

Якщо вам потрібна практична та тепла пара взуття на кожен день – цей варіант точно для вас. Уггі (UGG), це взуття з характерним дизайном, що поєднує в собі елементи повсякденних сабо та комфортних домашніх капців, знову вийшли на вершину популярності. Це несподіване повернення у світ моди виявилося одним із найбільш вражаючих трендів цього сезону.

Однією з популярних моделей є UGG Tazz. Ця варіація класичних UGG була помічена на знаменитостях, зокрема на Кендалл Дженнер, Джіджі Хадід та Ельзі Госк. Вони вдалим чином доповнили свої улюблені образи цією моделлю взуття.

Не менш актуальною залишається практична модель - UGG Ultra Mini Platform, яка є улюбленицею мільйонів дівчат вже не перший сезон.

Фото: Колаж Еспресо TV