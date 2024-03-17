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Дмитро Лиховій залишив посаду речника ОСУВ "Таврія"

17 березня, 2024 неділя
09:24
Суспільство Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій

У суботу, 16 березня, Дмитро Лиховій склав обов'язки речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія"

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"З учорашнього дня я вже не начальник відділу зв'язків з громадськістю і не речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", де обстановка так само важка, але контрольована - завдяки зусиллям кожного солдата й офіцера, який тягне цю пекельну фронтову лямку", - йдеться в повідомленні.

Він подякував командуванню Управління зв'язків з громадськістю, попередникам у відділі і колегам-журналістам.

"Ми з нашою невеличкою командою з Управління зв'язків з громадськістю зайшли в комунікації ОСУВ на одному з відносно найгарячіших відрізків цього етапу великої війни. Поставлені задачі виконали, хай це й була посада для значно вищого звання, ніж моє піджачно-капітанське. Відзнаки не покажу. Найкращим визнанням буде добре слово тих, для кого ми працювали. Ну й заділ на майбутнє", - додав військовий.

Лиховій уточнив, що в ОСУВ "Таврія" був не на постійній штатній посаді, а тимчасово. Наразі він продовжує свою роботу як офіцер Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ.

"Про свою роботу чув лише схвальні відгуки від керівництва на всіх рівнях. Відрядження закінчилося. Я й надалі офіцер Управління зв'язків з громадськістю ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ. Приплітати сюди якусь політику - вибачте, це просто тупе шкідництво", - підкреслив він.

Довідка. Дмитро Лиховій - засновник українського інтернет-видання "Новинарня" та його колишній головний редактор. Мобілізувався до лав Збройних сил України в листопаді 2023 року, невдовзі отримав чергове військове звання "капітан". Наприкінці грудня 2023 року Лиховій став речником Генштабу ЗСУ, а у лютому 2024 року - начальником відділу зв’язків з громадськістю - речником оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія".

  • Того ж дня Юрій Ігнат покинув посаду начальника служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил ЗСУ.
Теги:
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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