Минулого року за кордоном видали 530 тис. паспортів України

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Зазначається, що загалом підрозділи Державної міграційної служби протягом 2023 року оформили громадянам України понад 2,7 млн закордонних паспортів та понад 1,4 млн ID-карток.

"530 тисяч паспортних документів були оформлені у закордонних філіях ДП «Документ», що належить до сфери управління ДМС України. Це 148 тисяч ID-карток та понад 382 тисячі закордонних паспортів", - йдеться у повідомленні.

Натомість паспортні послуги закордоном українці можуть отримати у 7 країнах - у Німеччині, Італії, Словаччині, Іспанії, Туреччині, Чехії, Польщі.