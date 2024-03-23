Наступної неділі Україна перейде на літній час

Про це повідомляє Укрінформ.

Перехід на літній час відбудеться згідно з постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Таким чином, наступної неділі, буде запроваджено літній час шляхом переведення годинникової стрілки на одну годину вперед.

Гаджети цей перехід зроблять автоматично.