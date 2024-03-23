Наступної неділі Україна перейде на літній час
У неділію, 31 березня 2024 року, о третій годині ночі за київським часом Україна перейде на літній час
Про це повідомляє Укрінформ.
Перехід на літній час відбудеться згідно з постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".
Таким чином, наступної неділі, буде запроваджено літній час шляхом переведення годинникової стрілки на одну годину вперед.
Гаджети цей перехід зроблять автоматично.
- Нагадуємо, у ніч з суботи, 28 жовтня, на неділю, 29 жовтня 2023 року, а саме о 04:00 за Києвом українці перевели стрілки своїх годинників на одну годину назад.
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