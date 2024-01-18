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Підкори серце коханої: аромати, які приваблюють жінок

18 січня, 2024 четвер
18:10
Суспільство Чоловічий парфум

Від сандалового дерева до м'яти перцевої - відкрийте для себе світ різноманітних ароматів, які приваблюють жінок і роблять вас неперевершеним в їхніх очах

У світі ароматів і парфумерії існують особливі композиції, які зачаровують і заворожують, але серед них є певні аромати, що особливо привертають жінок. Ці чарівні запахи стали справжнім символом привабливості та чуттєвості. 

Які бувають типи парфумерних продуктів

Парфуми — це ароматичні композиції, створені для нанесення на шкіру або одяг з метою надання приємного запаху. Є кілька основних класифікацій парфумів залежно від концентрації ароматичних речовин у їхньому складі:

  • Парфуми (Extrait de Parfum). Мають найвищу концентрацію ароматичних речовин (20-40%) відносно спирту. Такі парфуми вирізняються тривалим і насиченим ароматом.
  • Парфумована вода (Eau de Parfum). Має меншу концентрацію ароматичних речовин (10-20%) порівняно з парфумами, але все ще відзначаються вираженим ароматом.
  • Туалетна вода (Eau de Toilette). Має середню концентрацію ароматичних речовин (5-15%). Зазвичай свіжі та легкі аромати.
  • Парфумований засіб з яскравими нотами, або одеколон (Eau de Cologne). Має найменшу концентрацію ароматичних речовин (2-5%), зазвичай це легкі та свіжі ноти, тому їх можуть наносити на будь-яку частину тіла.

Також парфуми можуть бути представлені в різноманітних ароматичних групах, таких як квіткові, деревні, водні, фруктові тощо.

Які ноти у парфумах приваблюють жінок

Уподобання щодо ароматів є суб'єктивними й можуть варіюватися. Проте є кілька груп ароматів, які зазвичай привертають увагу жінок.

Сандалове дерево

Сандалове дерево відоме своїм приємним деревним ароматом, який часто використовується для створення теплих і насичених парфумів. Дослідження 2006 року, результати якого опубліковані в академічному журналі Planta Medica, підтверджують, що аромат сандалу може посилювати фізіологічне збудження в людей і покращувати настрій.

Парфуми із сандалового дерева можуть варіювати від солодкавого до деревного з легкими нотками. Сандал асоціюється зі словами "дорого" та "вишукано" - саме те, чого жінки дуже часто шукають в особах протилежної статі.

Фото: Freepik

Ноти ванілі

Ваніль дійсно вважається одним із найпопулярніших ароматів у світі парфумерії. Її теплий, солодкий і чуттєвий аромат часто використовується для створення привабливих парфумів і косметичних засобів. Ваніль може мати спокусливий ефект і додавати виробам для чоловіків вишуканості та чуттєвості. Цей аромат також асоціюється з комфортом і теплом, роблячи його популярним у різних парфумерних унісекс-композиціях.

Відповідно до даних дослідження 2017 року, що були опубліковані у журналі ScienceDaily, встановлено, що через деякі генні особливості чоловічий піт набуває інколи солодкого аромату ванілі. Це відкриття може пояснити індивідуальні відчуття ароматів і впливати на сприйняття природного чоловічого запаху.

Фото: Handshop

Лаванда

Лаванда – це ароматична рослина, яка використовується в парфумерії та косметичній промисловості. Її аромат є свіжим, квітковим і легким. Лаванда часто асоціюється з відпочинком і спокоєм, тому цей аромат може бути популярним серед тих, хто шукає в парфумах ефекту легкості та релаксу.

Згідно з дослідженням, що опубліковано в ScienceDaily, запах лаванди дійсно розслабляє, тому його можна використовувати після важкого робочого дня, щоб зняти напругу. Квітковий аромат лаванди стане також відмінним подарунком для тих, хто любить аромасвічки з цією рослиною.

Фото: Freepik

Кориця 

Аромат кориці – це справжня магія для чуттєвих людей, яка може викликати теплі спогади та враження. Недарма корицю використовують як ароматизатор, адже її теплі, пряні ноти нагадують про затишні домашні вечори, обійми коханої людини та святкову атмосферу. Тож, аромати з запахом кориці можуть стати чудовою ідеєю для тих, хто цінує комфорт і відчуття тепла в кожній деталі.

Крім того, дослідження доводять, що запах кориці може викликати емоційні асоціації та навіть зробити спогади про новорічні свята більш живими та приємними.

Фото: Pinterest

М'ята перцева

Перцева м'ята - це аромат, який часто асоціюється зі свіжістю. Дослідження показують, що її аромат може мати розслаблювальний ефект і допомагати зняти стрес, створює атмосферу легкості та комфорту.

Важливо зауважити, що цей аромат вважається привабливим для обох статей, тому часто слугує компонентом нішевих унісекс-парфумів. Використання м'ятного бальзаму для губ - чудовий спосіб додати невеличкий акцент цього аромату, при цьому не перебільшити з концентрацією.

Фото: Freepik


 
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