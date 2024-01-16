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Садові роботи взимку: що необхідно зробити протягом січня

16 січня, 2024 вiвторок
19:25
Суспільство Зимові роботи в саду

Незважаючи на те, що надворі зима, справжнім садівникам немає часу відпочивати, адже є цілий список завдань, які варто виконати протягом зимових місяців

Зимові місяці не означають застійний періоду для садівника. Навпаки, це час, коли важливо приділити увагу садовим роботам, які покладуть фундамент для успішного росту та процвітання вашого саду в наступний сезон. Тому важливо пам'ятати про обов'язковий перелік робіт, які варто встигнути зробити протягом січня, щоб ви могли з максимальною користю провести цей час та забезпечити здоров'я та плодючість вашого саду.

Які зимові роботи в саду потрібно виконати протягом січня?

Січень - час, коли садівники можуть активно зайнятися важливими роботами в своєму саду. Давайте розглянемо, які ключові завдання варто виконати протягом цього місяця для підготовки до майбутнього весняного сезону.

Переконайтесь, що рослини захищені

Час від часу оглядайте сад, особливо якщо напередодні були снігопади. Накопичення снігу в пристовбурних кругах є важливим заходом для захисту рослин та ґрунту від сильного промерзання взимку. Сніг виступає як природний утеплювач, що допомагає зберігати температуру на певному рівні в ґрунті та захищає корені рослин від негативного впливу морозів. Такі заходи особливо важливі для плодових дерев та інших чутливих до морозів рослин.

За сильних морозів експерти рекомендують також періодично підгортати снігом штамби плодових дерев. Це допоможе запобігти їх промерзанню. Важливо враховувати температурні умови та вчасно вживати заходів для збереження тепла в саду, особливо у періоди найсильніших морозів.

Крім того, якщо випало дуже багато мокрого снігу, який налипає на гілки дерев та кущів, це може становити загрозу для їхньої цілісності, особливо під час морозів. Очищення гілок від таких опадів є дуже важливим, щоб запобігти їх пошкодженню, адже в холодні періоди вони можуть бути дуже крихкими. Варто обережного струшувати та збивати сніг з гілок за допомогою м'якої тканини або мішковини, яку накручують на палицю. Ці процедури можуть зберегти структурну міцність рослин і допомогти їм подолати важкі погодні умови взимку.

Живцювання рослин

Зимовий період не лише час спокою для багатьох рослин, а й відмінна можливість для садівників провести експерименти та спробувати розмножити хвойні, а подекуди і листопадні дерева за допомогою живців. Ця задача стане цікавою для тих, хто хоче власноруч вирощувати нові саджанці та готувати їх до весняної висадки в ґрунт.

Експерименти з живцями надають можливість отримати готові саджанці різних рослин, і це особливо актуально для створення живих огорож, бордюрів чи масивів кущів. Крім того, такий спосіб розмноження є економічно вигідним, адже не вимагає додаткових витрат на придбання саджанців.

Так, нарізані хвойні живці потрібно полити стимулятором коренеутворення, що сприяє активізації росту кореневої системи та полегшує приживлення саджанців. А далі зберігати у вологому сфагнумі між віконними рамами, щоб зберегти достатню вологу та здоров'я до моменту висадки навесні.

Фото: UkrMedia

Захист від шкідників

Захист від гризунів взимку — це важлива складова догляду за вашим садом. Шкідники можуть стати серйозною загрозою для рослин, особливо взимку, коли доступ до інших видів їжі є обмеженим.

Обгортайте стовбури дерев садовими бинтами або іншими матеріалами. Це допоможе захистити їх від пошкоджень гризунами та від негоди. Перевірте місця біля рослин, де ви використовували солому чи сухі листя як укриття. Там гризуни можуть шукати притулок та пошкодити кору дерев. Крім того, варто пересвідчитися про стан рослин у теплицях чи парниках та забезпечити їм необхідну вентиляцію.

Також ви можете перевірити стан та справність мишоловок для дрібних гризунів. Однак, забезпечте належне розташування таких приманок для максимальної ефективності та щоб уникнути випадкового доступу до них домашніх тварин.

Розгляньте можливість створення умов для приваблення корисних хижаків, таких як сови чи яструби, які теж полюють на гризунів. Важливо вибрати комбінацію методів, яка найефективніше врахує особливості вашого саду та регіону.

Займіться розсадою, покупкою насіння та необхідних матеріалів

Вже в січні можна почати готуватися до весняного сезону та вирощування рослин на підвіконні, зайнятися збором необхідних матеріалів, купувати насіння та добрива.

Ще раз погляньте на місце, де ви будете обробляти весною землю. Складіть план, де і які рослини ви хочете вирощувати на ділянці. Це допоможе вберегтися від необдуманих та спонтанних покупок весною, а також збереже кошти. Вибирайте насіння від відомих виробників або постачальників для забезпечення якості, звертайте увагу на дату виготовлення.

Придбайте контейнери для розсади, добрива, ґрунт та інші основні матеріали для вирощування рослин. Переконайтеся, що у вас є необхідні інструменти для обробки ґрунту на ділянці.

Якщо ви плануєте вирощувати розсаду всередині приміщення, тоді ви повинні пам'ятати, що для цього знадобляться світлодіодні лампи або фітолампи для забезпечення достатнього освітлення. В останній декаді січня варто обрати насіння баклажанів, перцю та помідорів для посадки. Щодо цибулин квітів, їх можна почати вирощувати на вигонку, проте важливо враховувати вид і час їхнього зростання.

Фото: Інтернет-журнал "Зелена садиба"

Потурбуйтеся про годівнички

Турбуючись про птахів у вашому саду, ви допомагаєте їм вижити в умовах зимових морозів та підтримуєте різноманіття в вашому саду. Пам'ятаючи місця, де їх годували взимку, птахи будуть прилітати та допомагати вам боротися зі шкідниками на деревах влітку.

У годівницях для птахів по можливості забезпечте різноманітність їжі, приносьте воду, щоб вони отримували необхідний комплекс поживних речовин. Краще використовувати спеціальні зернові мікси для птахів, в які входять різне насіння, бобові та олійні рослини. До основного корму можна додавати крихти хліба, печиво, фрукти, а також маленькі шматочки сала без солі. Це забезпечить птахам необхідні жири для збереження тепла в холодну погоду, допомагаючи їм не втрачати вагу. Годівниці слід розміщувати на достатній висоті, щоб захистити їх від природних ворогів.

Фото: Tennessee Home and Farm magazine

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