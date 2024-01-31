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Стильні та популярні куртки зимового сезону 2023-2024

31 січня, 2024 середа
20:50
Суспільство Стильні куртки на зиму 2023−2024

Виглядати стильно та привабливо хочеться всім жінкам незалежно від сезону. Взимку особливу увагу варто приділити вибору верхнього одягу, а саме курткам

Одним із ключових елементів гардероба в холодний період є верхній одяг, зокрема куртки. Вибір правильної куртки дає змогу не лише залишатися в теплі, але й підкреслити власний стиль. Цей елемент може стати яскравим акцентом усього образу.

На що звертати увагу під час вибору зимової куртки?

Взимку важливо враховувати не лише естетичний аспект, а й функціональність. Тому обравши модель, яка відповідає вашому стилю, зверніть увагу ще на такі характеристики:

  • Теплоізоляція. Оберіть куртку з якісним утепленням, яке забезпечить ефективний захист від холоду та вітру.
  • Водовідштовхувальні властивості. Якщо ви обираєте базову куртку на кожен день, тоді цей параметр дуже важливий. Зимовий період часто характеризується швидкою зміною погоди або коливаннями температур. Переконайтеся, що матеріал має водовідштовхувальні властивості і ви зможете її використовувати в умовах снігопаду або дощу.
  • Стиль та крій. Враховуйте свій особистий стиль та тип фігури. Сучасні тренди дають змогу обирати як класичні, так і більш неординарні моделі, але ви маєте в будь-якому разі почувати себе комфортно.
  • Кольорова гама. Взимку можна вибирати яскраві та насичені кольори для підняття настрою, або класичні темні відтінки, що будуть легко поєднуватися з іншим одягом.

Пам’ятайте, важливо знайти оптимальний варіант, який буде поєднувати нові модні тенденції та забезпечувати вам комфорт під час носіння.

Стильні моделі курток 2024 року

Зимовий сезон 2023–2024 років не приніс суттєвих змін, що стосується верхнього одягу, тому багато жінок можуть сміливо продовжувати носити минулорічні моделі. Однак, є кілька цікавих нововведень та акцентів, на які варто звернути увагу.

Жіночі куртки авіатор (дублянки)

Дублянки справжній хіт цього сезону, ринок пропонує безліч трендових моделей, які можна легко адаптувати під будь-який стиль. Вони не лише зігріють, але і зроблять ваш образ стильним та дійсно неповторним. Цікаві моделі були представлені брендами JW Anderson, AllSaints, JWAnderson, Chloe та інші.

Дублянки з екошкіри на піку популярності. Вони виглядають стильно та додають образу нотку розкоші. Цей варіант ще й eco-friendly, а зігріває в холодну пору не гірше, ніж натуральні.

Фото: Колаж Еспресо TV

Пуховик оверсайз та з поясом

Пуховики залишаються однією з найпопулярніших курток у холодний сезон. Цей тип верхнього одягу ідеально підходить для активних дівчат, які люблять піший спосіб переміщення, або для тих, хто цінує універсальність та практичність.

Як і в минулому сезоні, обирайте пуховики вільного крою. Актуальні як укорочені, так і подовжені моделі, які можуть гармонійно доповнити ваш стиль та забезпечують комфорт. Якщо ж в оверсайз варіантах ви відчуваєте себе занадто «великими», сміливо обирайте моделі з поясом. Стилісти наголошують, що ремінець допомагає підкреслити талію, що надає образу жіночності.

Фото: Колаж Еспресо TV

Довгий пуховик

Пуховик нижче коліна стане відмінним вибором для холодних зимових днів, особливо в сильні морози. Його довжина дозволяє ефективно захищати від холоду та вітру, надаючи вам комфорт під час тривалих прогулянок.

Довжина пуховика допомагає закрити ноги від вітру та снігу, забезпечуючи повноцінний захист від зимових погодних умов. Вони легко поєднуються з різноманітними одягом, створюючи стильні та затишні зимові образи. Крім того, сьогодні всі сегменти ринку — від мас-маркетів до люксових брендів, пропонують багато різноманітних моделей подовжених пуховиків, тому ви точно зможете знайти той, що буде ідеально вам пасувати.

Фото: Колаж Еспресо TV

Пухнасті куртки та пальта «Teddy»

Улюблениці мільйонів — знову в моді. Куртки та пальта з кучерявої пряжі, шерпи та інших штучних матеріалів знову стали популярними, тому вони є важливим елементом зимового 2023–2024 сезону.

У такій куртці одразу почуваєш себе більш комфортно і затишно, адже вона не лише м’яка та приємна на дотик, а й тепла. Цікаві варіанти таких пухнастиків можна побачити в колекціях різних брендів: Max Mara, Toni Sailer та інші.

Фото: Колаж Еспресо TV

Класичне пальто-максі

Довге пальто справді є актуальним трендом уже протягом багатьох років і 2024 не став винятком. Пальто одразу надає образу благородності та елегантності. Класичний дизайн робить його відмінним вибором для створення різних образів, чи то для офісу, прогулянки чи для вечірки. Воно легко поєднується з іншими елементами гардероба. Прямий силует забезпечує свободу рухів і дозволяє почуватися вільно.

Однак, важливо враховувати, що довгі пальта можуть бути менш практичними в умовах дощової погоди, особливо, якщо ви пересуваєтеся пішки.

Фото: Колаж Еспресо TV


 
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