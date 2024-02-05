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Тканину віком 6 тис. років уперше в Україні представили в музеї на Черкащині

5 лютого, 2024 понедiлок
17:37
Суспільство музеї на Черкащині

Фрагмент тканини, який існує вже понад 6 тис. років і який визнано одним із найдавніших у світі, було вперше представлено на виставці, що відбулася в Державному історико-культурному заповіднику "Трипільська культура" в селі Легедзине на Черкащині

Представлення унікального фрагмента тканини відбулося під час відкриття оновленої вхідної групи музею.

"‎Спеціально для цього моменту лише на один день ми підняли зі сховища унікальний шматок тканини. Його виявили археологи на Хмельниччині. Тканина пережила спеку, вологу та холод, і сьогодні змінює уявлення про життя трипільців, розкриваючи їхню високу технологічність, винахідливість та інноваційність", – заявив директор Державного історико-культурного заповідника "Трипільська культура" Владислав Чабанюк. 

Заповідник є місцем розташування 8 поселень-гігантів Трипільської культури. Серед них – найбільше поселення додержавного періоду історії людства – "Тальянки", площею 450 гектарів, яке існувало на початку IV ст. до н.е. Тут зберігаються унікальні артефакти часів трипільської культури. 

Донині екскурсії до музею були обмежені через наявність лише одного старого входу, тоді як за всіма вимогами повинні бути центральний і пожежний. Здійснити такі роботи власним коштом заклад не міг. Аби розблокувати екскурсійну діяльність музею та дати можливість відвідувачам зі всієї країни й світу знайомитися з унікальними експонатами трипільської культури, Благодійний фонд "‎МХП-Громаді" оновив вхідну групу в межах національного проєкту "‎Збереження культурної спадщини".

"У часи, коли відбувається новий етап становлення й переосмислення національної ідентичності, вагому роль у цьому процесі набувають саме такі регіональні музеї. Адже наша сила – це Вінниччина, де ріс Василь Стус, Черкащина, де народився й ходив до школи В’ячеслав Чорновол, і село Легедзине,  де розташована найбільша в Україні музейна Трипільська експозиція і де за тисячу років до перших єгипетських пірамід існували найбільші у світі поселення. Тому нашому Фонду було важливо “розблокувати" екскурсійний і туристичний потенціал цього унікального місця", – пояснила директорка Благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай. 

Тепер вхід до музею починається з красивих сходинок і рецепції.

музеї на Черкащині

На відкритті вхідної групи відвідувачам представили художню виставку Заслуженого художника України Володимира Козюка, присвячену темі трипільської культури та її символіці. В інших залах музею відомий казкар Сашко Лірник модерував показ патріотичного анімаційного серіалу про трипільську культуру "‎Моя країна Україна", а письменниця Марина Павленко презентувала дитячу книжку "Василина і трипільський слід" про кішку, яка живе в Легедзинському музеї й розповідає наймолодшим українцям про Трипільську культуру.

Також для відвідувачів провели майстер-класи з виготовлення оберегів і керамічних виробів.

У музеї зазначили, що реконструкція відкрила нові можливості для розвитку, тож екскурсії доступні для відвідувачів зі всієї країни та світу.

Теги:
Культура
Україна
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