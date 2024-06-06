Загинула від поранення внаслідок атаки РФ: речниці ДСНС Євгенії Дудці Зеленський присвоїв відзнаку "За оборону України"
Президент України Володимир Зеленський посмертно пристроїв відзнаку "За оборону України" речниці ДСНС Євгенії Дудці, яка загинула від поранення внаслідок ракетної атаки РФ
Про це інформує МВС України.
Вказано, що відзнаку за доньку отримала мама Євгенії Галина Григорівна. Її передало керівництво Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.
"Євгенія Дудка загинула від поранення, яке отримала внаслідок ворожого ракетного удару. Після 11 місяців боротьби за життя… Багато років вона працювала у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Пам’ятаємо!", - розповіли у відомстві.
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
Фото: ДСНС Дніпропетровщини
- 7 березня 2023 року після боротьби за життя унаслідок обстрілу 10 квітня 2022 року померла речниця Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка.
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