Пентагон: даних про нові постачання зброї КНДР до РФ немає, але їхня співпраця може вплинути на безпеку в Європі
Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що наразі немає підтвердження про нові постачання зброї КНДР до РФ, але їхня співпраця може вплинути на безпеку в Європі
Про це вона заявила на своєму брифінгу.
За її словами, Пентагон продовжує відстежувати військову взаємодію між Росією та КНДР.
Вона сказала, що станом на сьогодні немає підтверджених повідомлень про нові постачання зброї, однак США та інші країни занепокоєні у зв'язку з поглибленням співпраці між двома режимами, оскільки це може вплинути на безпекову ситуацію в Європі та на Корейському півострові.
- Російське керівництво активізує відносини з Північною Кореєю, щоб закупити більше артилерійських боєприпасів з-за кордону на тлі дефіциту боєприпасів у РФ.
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