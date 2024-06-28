Чи замінять Байдена після провальних дебатів та як довго інтенсивно наступатиме РФ. Акценти світових ЗМІ 28 червня

Про це й не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 28 червня.

Дебати між Байденом і Трампом: хто виграв і що вони говорили про Україну

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Увага всіх світових ЗМІ була прикута до перших теледебатів між Джо Байденом та Дональдом Трампом, які, імовірно, змагатимуться на президентських виборах за голоси виборців уже в листопаді цього року. Хоча після цих провальних для Байдена дебатів з’явилися чутки з табору демократів, що вони можуть замінити свого кандидата. Зокрема, у Bloomberg написали, що демократи "натиснули кнопку паніки після поразки дебатів Байдена". Адже за результатами голосування глядачів в реальному часі, коли на початку дебатів голоси були майже рівними, то наприкінці – лише близько 30% підтримували Байдена, натомість Трампа – 60%.

Журналісти відзначають, що це сталося не через відсутність зусиль із боку Байдена. Адже він почав серію особистих нападок, назвавши Трампа "засудженим злочинцем", "лохом" і "невдахою". Він звинуватив колишнього президента в "розбещенні жінки на публіці" (натяк на цивільний позов письменниці Е. Джин Керролл, який Трамп програв) і "секс із порнозіркою, коли ваша дружина була вагітна" (справа зі Стормі Деніелс). Трамп все заперечував і відповів на вогонь, назвавши Байдена "найгіршим президентом в американській історії" та напавши на його сина Хантера Байдена, нещодавно засудженого за звинуваченням у незаконному володінні вогнепальної зброї.

"Часто сюрреалістичні дебати переростали в те, що два кандидати сварилися через свої ігри в гольф і глузували з фізичної підготовки один одного. … Але звивисті результати Байдена затьмарили все інше. Це, безумовно, посилить занепокоєння щодо його віку та породить черговий раунд суперечок від Демократичної партії щодо того, чи можна замінити його на іншого кандидата", - пишуть у Bloomberg.

Говорячи хрипко і страждаючи від, за словами помічників, застуди, Байден говорив уриваючись, а часом і хаотично. Тому цей виступ лише поновив питання про його здатність служити державі ще чотири роки.

"В міру того, як тривали дебати, він ставав сильнішим, але до того часу, я думаю, почалася паніка", — сказав Девід Аксельрод, колишній стратег кампанії президента Барака Обами, в ефірі CNN. "І я думаю, ви почуєте дискусії — які, я не знаю, призведуть до чогось — але будуть дискусії щодо того, чи варто йому продовжувати".

У BBC теж написали, що "погана результативність дебатів посилює побоювання щодо віку Байдена":

"Він був плоским. Він блукав. Він був незрозумілим. Особливо, враховуючи час – рано ввечері, а все ж деякі його відповіді були безглуздими".

Перші кілька тем, які підняли модератори CNN, стосувалися головних питань економіки та імміграції – опитування показували, що американці більше довіряли відповідям Дональда Трампа.

"Я дійсно не знаю, що він сказав у кінці цього речення, і я також не думаю, що він знав", — дозволяв собі іронізувати Трамп після чергової відповіді Байдена.

Як кажуть британські журналісти, ця фраза Трампа, робить підсумки ночі – Байден не зміг довести, що вік йому не перешкода, натомість Трамп старався, як завжди, випромінювати енергію, хоч і часто говорив маніпулятивні речі не підтвердженні фактами, але Байден не зміг його за це "загнати в кут".

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Звісно, що під час дебатів постало питання і про війну Росії в Україні, що викликало між опонентами суперечку. Трамп сказав, що "якби в нас був справжній президент, Путін ніколи б не вторгнувся в Україну" і вчергове пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Також Трамп згадав думку, яку часто повторює, мовляв, коли Зеленський приїздить у США, то повертається із 60 млрд доларів "у кишені". На думку Трампа, "це треба припинити".

Джо Байден у своїй відповіді назвав Володимира Путіна військовим злочинцем і сказав, що той після України може "атакувати Польщу чи Білорусь", якщо союзники по НАТО не збільшать свій оборонний бюджет.

У The Washington Post написали, що "демократи панікують через результати дебатів Байдена, сумніваються в його майбутньому".

"Коли Трамп говорив, Байден часто дивився, роззявляючи рот і широко розплющивши очі — розділений екран створював враження старіючого дідуся, яким він є, а не хитрого лідера, якого він сподівався показати. Ще до того, як дебати закінчилися, і відразу після цього, занепокоєння поширилося в соціальних мережах і в приватних текстових повідомленнях", - відзначають у виданні.

Попри це, як пише The New York Times, під час короткого звернення до журналістів після протистояння з Дональдом Трампом, президент Байден сказав, що відчуває, що "впорався добре", але зазначив, що у нього болить горло.

Відповідаючи на запитання про занепокоєння демократів щодо його результатів і закликів до нього розглянути можливість відмови від участі в перегонах, він лаконічно сказав: "Ні. Важко сперечатися з брехуном".

У Politico написали, що іноземні дипломати та офіційні особи "висловили розчарування і навіть тривогу" щодо дебатів і виступу Джо Байдена зокрема.

У виданні додають, що міжнародні посадові особи та дипломати були готові до того, що Трамп висловить неправду. Але Байден, як вони сподівалися, представить себе сильнішим і енергійнішим. До кінця дебатів дехто сумнівався, чи придатний той чи інший кандидат очолити США.

У Politico пишуть, що жоден із них не зробив серйозного кроку з точки зору змісту політики і не зміг сформулювати нові ідеї щодо того, як залагодити війни в Європі та на Близькому Сході, які тривають без кінця.

"У міжнародному масштабі – це не дуже гарний вигляд для Америки" — написав один європейський дипломат.

Американські журналісти відзначають, що в історії США були прецеденти, коли після оголошення свого кандидата, його заміняли. Наприклад, президент Ліндон Джонсон вирішив не балотуватися повторно на другий термін у 1968 році, коли почалися протести проти війни у ​​В’єтнамі. Але це було наприкінці березня, а не у кінці червня, як зараз. На відміну від Джонсона, Байден уже забезпечив достатньо делегатів для номінації себе кандидатом.

"Байден зіткнувся з мінімальною опозицією на праймеріз своєї партії та отримав 99% обіцяних делегатів на з’їзд. Ці делегати будуть обрані переважно через їхню лояльність до президента. За відсутності надзвичайних обставин — і запасного плану — малоймовірно, що його знімуть з кандидата на президенти від демократів", — кажуть у Bloomberg.

Віцепрезидент США 59-річна Камала Харріс є найбільш логічною спадкоємицею Байдена, але це не буде автоматично. Серед інших кандидатів, які чекають свого часу — губернатор Каліфорнії 656 річний Гевін Ньюсом, губернатор Іллінойсу 59-річний Джей Роберт Прітцкер і губернаторка Мічигану 52-річна Гретхен Вітмер. Однак згідно з опитуваннями, жоден із цих кандидатів не показував кращих результатів проти Трампа, ніж Байден.

У будь-якому разі, у Байдена є майже два місяці, щоб заспокоїти ситуацію. Демократам знадобиться хіба внутрішнє повстання, щоб відмовитися від свого кандидата, який отримав достатньо делегатів на праймеріз, щоб забезпечити офіційне висунення від партії під час з’їзду у серпні.

Росіяни щодня гинуть тисячами, бо тиск на Кремль недостатній

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Також у ЗМІ писали про посилення натиску російських військ на сході України. У The Washington Post написали, що травень був особливо смертоносним місяцем для російської армії в Україні: за даними американських, британських та інших західних розвідувальних служб, щодня було поранено або вбито в середньому понад 1000 російських солдатів.

Але, попри ці величезні втрати, Росія набирає від 25 000 до 30 000 нових солдатів щомісяця — приблизно стільки ж, скільки й втрачає на полі бою, заявили офіційні особи США. Це дозволяло її армії продовжувати посилати хвилю за хвилею військ на українську оборону, сподіваючись подолати їх і прорвати лінії окопів.

"Це стиль ведення війни, який російські солдати порівнюють із тим, що його пускають у м’ясорубку, коли командири, здається, не помічають того факту, що вони посилають піхотинців вмирати. Часом такий підхід виявляється ефективним, адже приніс російській армії перемоги в Авдіївці та Бахмуті на сході України. Але українські та західні офіційні особи кажуть, що ця тактика була менш успішною цієї весни, оскільки Росія таким чином намагалася захопити територію поблизу міста Харкова ", - пишуть у The Washington Post.

Американські офіційні особи заявили, що Росія досягла критичної мети президента Володимира Путіна, створивши буферну зону вздовж кордону, щоб ускладнити українцям вторгнення в країну.

"Президент Путін і Москва справді намагалися досягти великих успіхів, прорвати лінію фронту цієї весни", — сказав Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО в інтерв’ю редакції The New York Times. "Вони спробували, але не змогли. Вони заробили дуже мало, і вони платять дуже високу ціну".

Втрати росіян різко збільшувалися в інший час, особливо під час штурму Авдіївки та Бахмута. Але штурм цих міст розтягнувся на кілька місяців. Поштовх у травні, як за межами Харкова, так і вздовж східного фронту, включав більш інтенсивні періоди російської хвилі атак. Аналітики британської військової розвідки заявили, що втрати Росії в травні, які вони оцінюють у середньому 1200 на день, були найвищими за всю війну.

Російські військові повідомляли в телеграм, що їхні підрозділи несуть великі втрати. Дехто каже, що їхні ряди скорочують безпілотники, кулеметний вогонь і артилерійські обстріли.

"Використання Росією піхоти у хвильових атаках відображає одну з її переваг у війні: її населення набагато більше, ніж українське, що дає їй більший резерв потенційних рекрутів. Але втрати змусили Росію відносно швидко відправити новобранців в Україну, а це означає, що солдати, відправлені на фронт, погано навчені", - відзначають американські журналісти і додають, що змінний характер сучасної війни також збільшив кількість загиблих за останні місяці.

Повсюдні безпілотні літальні апарати полегшили обом сторонам виявлення ворожих сил і націлювання на них. А міни та касетні боєприпаси роблять пересування відкритою місцевістю майже самогубством.

У The Guardian написали, що за словами президента України Володимира Зеленського, весняний наступ Росії на Харків показав, що міжнародний тиск на Кремль "недостатній".

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Президент України зустрівся з 27 лідерами ЄС у Брюсселі, щоб підписати пакт про безпеку, через два дні після того, як його країна почала офіційні переговори про членство, щоб приєднатися до блоку, історичний крок, який було неможливо уявити до повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

За словами Зеленського, безпекова угода між Україною та ЄС "закріпить зобов’язання всіх 27 держав-членів надавати Україні широку підтримку, незалежно від будь-яких внутрішніх інституційних змін".

ЄС перебуває в процесі призначення нових лідерів, але більші зміни можуть відбутися в урнах для голосування в країнах-членах ЄС. У Франції ультраправа партія "Національне об’єднання", яка виступає проти надсилання в Україну зброї далекого радіусу дії, лідирує в опитуваннях, оскільки в неділю розпочнуться парламентські вибори у два тури.

Зеленський сказав AFP, що вірить, що Франція "продовжуватиме підтримувати Україну незалежно від політичної ситуації".