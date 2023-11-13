ТОП-5 порад, як опанувати свої емоції та підвищити впевненість

Перед побаченням чи важливою подією ми часто стикаємося із занепокоєнням та невизначеністю. Попри це, існують ефективні стратегії, що допоможуть підняти вашу впевненість в собі перед будь-яким побаченням чи зустріччю та зробити перше враження позитивним.

Важливо пам’ятати, люди зазвичай формують перше враження впродовж дуже короткого часу, часто протягом перших кількох секунд знайомства. Дослідження психологів Вілліса і Тодорова показують, що люди формують висновки про характер свого співрозмовника, зазвичай на основі його зовнішнього вигляду та мови тіла протягом перших 100 мілісекунд після знайомства.

Як формується впевненість у собі?

Впевненість в собі - це важливий психологічний стан, який впливає на сприйняття себе, власні здібності та відносини з іншими людьми. Це не просто віра в себе, але й здатність проявляти себе в різних життєвих ситуаціях. "Впевненість у собі - це не нахабство, а траєкторія життєвого польоту. Впевнені люди — це ті, хто можуть витримувати незадоволеність інших через відмову. У кожної людини є внутрішній інтерпретатор — це інструмент для визначення — те, що я роблю — це "я", чи це "моя поведінка"? Людина, що має хворобливу самооцінку весь час оцінює себе як хорошу чи погану", — розповіла у підкасті NV психоаналітик та телеведуча Анна Кушнерук.

Основні аспекти впевненості в собі:

Самоприйняття. Впевнена людина приймає себе такою, якою вона є, і вірить у свої сили та можливості.

Мета та досягнення. Така особистість чітко визначає свої цілі, працює над їх досягненням. Ви маєте вірити в те, що ви робите. А також, у свою здатність досягти бажаного.

Вміння приймати рішення. Впевнена людина вміє приймати рішення, навіть у важких ситуаціях, не боїться відповідальності за свої вчинки.

Міжособистісні відносини. Встановлення здорових відносини та здатність ефективно спілкуватися з іншими є теж показниками впевненої людини.

Рішуча людина краще справляється зі стресом і труднощами, шукаючи рішення навіть у складних обставинах.

Впевненість - це навичка, яку можна розвивати, вона грає ключову роль у досягненні особистого та професійного успіху.

Як віднайти впевненість у собі перед побаченням: ключові поради

Справжнє враження, яке ви залишаєте, часто залежить від того, наскільки впевнено ви представляєте себе. Перед важливою зустріччю або побаченням, ретельна підготовка та усвідомлення власної впевненості можуть виявитися вирішальними. Отже, давайте розглянемо деякі поради, які допоможуть вам справитися з будь-якими перепонами та показати себе на сто відсотків на першій зустрічі.

Умовний план

Відомий американський психолог та письменник Дейл Карнегі в своїх книгах підкреслює важливість планування для підвищення впевненості, що слугує запорукою успіху у різних соціальних ситуаціях.

Заздалегідь визначені кроки та план дій можуть допомогти зменшити тривогу, оскільки ви будете мати ясний нарис того, що очікувати. Продумайте як краще дістатися до місця зустрічі та які перепони можуть виникнути на шляху. В першу чергу – пунктуальність, адже ніхто не любить чекати.

Ви можете також скласти план та підготувати теми для обговорення. Це забезпечить комфорт та допоможе уникнути невпевненості.

Звісно, план має бути гнучким, оскільки ситуації можуть змінюватися. Однак, загальна підготовка та визначення ключових моментів можуть сприяти впевненості перед першим побаченням та допоможе зосередитися на позитивних аспектах зустрічі.

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Приділіть увагу зовнішньому вигляду

Цей пункт стосується більше одягу. Як було зазначено раніше, людина з перших секунд зустрічі формує своє враження про вас. Тому, вибір одягу може впливати на ваше перше враження і впевненість під час першого побачення.

Оберіть одяг, який відповідає характеру побачення та місцю, де воно відбудеться. Якщо це, наприклад, неофіційна зустріч, ви можете вибрати більш вільний стиль, але при цьому дотримуйтеся етикету.

Обирайте одяг, в якому ви відчуваєте себе комфортно. Це допоможе вам виглядати більш впевнено і не відволікатися від важливого спілкування. Однак, не забувайте залишатися собою. Обирайте речі, які виражають ваш особистий стиль та відображають характер.

Безумовно, подбайте про те, щоб ваше вбрання було чистим та доглянутим. Це теж надасть впевненості.

Спробуйте вправи для заспокоєння

Використовуйте техніки заспокоєння, такі як глибоке дихання або позитивне мислення, щоб зменшити рівень тривожності та відчувати себе більш спокійно.

Перед побачення спробуй медитацію, що може допомогти знизити стрес, поліпшити концентрацію та підвищити емоційну стійкість. Або, ефективним також вважають метод позитивних аффірмацій. Складіть короткі підбадьорюючі фрази, які ви можете повторювати собі, наприклад, "Я впевнений(а) в собі" чи "Я спокійний(а) та зосереджений(а)". Повторюйте ці фрази у розслабленому темпі, фокусуючись на їхньому позитивному впливі.

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Будьте активним слухачем

Активний слухач - це людина, яка приділяє повну увагу розмовнику, використовує зворотний зв'язок через міміку та мову тіла, ставить питання для поглиблення розуміння, вміє підсумовувати інформацію та виявляти емпатію. З одного боку, здатність активно слухати є ключовою для покращення соціальних навичок та побудови ефективного спілкування з іншими людьми.

З іншого боку, якщо ви будете сильно нервувати і вам важко буде виразити свої думки, активне слухання допоможе вашому співрозмовнику розкритися і відобразить вашу повагу до нього. А в цей час ви зможете втамувати свої емоції та продовжити спілкування в більш спокійному стані.

Виразіть емоції на папері

Написати лист самому собі, в якому ви відображаєте власні емоції та думки, є ефективним способом для зменшення тривоги та напруження перед майбутнім побаченням.

Це допоможе вам структурувати свої думки і виразити почуття. Таким чином, ви зможете краще розібратися в своїх емоція та знайти причину вашого занепокоєння.

Не обов'язково писати довгий лист, це може бути коротка замітка, що висловлює ваші почуття. Головне - це зрозуміти, що дане послання призначене саме для вас і ніхто його не буде читати.