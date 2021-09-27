У Києві театр роблять доступним для людей з порушеннями зору

“Доступний театр: аудіоопис вистав для незрячих та слабозорих глядачів” – ініціатива, що надає таку необхідну для України послугу аудіоопису культурних подій. Її специфіка полягає у тому, що коментатор у режимі реального часу провадить тифлокоментар – вербальний опис декорацій, рухів, міміки, зовнішності персонажів вистави. У такий спосіб люди з порушеннями зору можуть сприймати спектакль не лише завдяки інтонації, мовленню акторів, музичного супроводу, а й отримати значно більше інформації й уявлення про виставу.

“Театр є тим видом мистецтва, що дарує особливі емоції – співпереживання, захоплення, піднесення. Ми раді, що зараз в Україні незрячі й слабозорі шанувальники театрального мистецтва дедалі частіше мають змогу скористатися послугою аудіоопису. Наш проєкт прагне змінити цю ситуацію, щоб люди з порушенням зору мали рівний доступ до культурного життя, могли повною мірою сприймати творчу подію, почуватися впевнено і не залежати від допомоги інших під час вистави”, – розповів Любомир Покотило, автор проєкту “Доступний театр: аудіоопис вистав для незрячих та слабозорих глядачів”.

До ініціативи, що реалізується за підтримки Українського культурного фонду, долучились Київський академічний театр на Печерську з виставами “Покоління Пепсі”, “Мистецтво домовлятись” і “Легені”, Київський національний академічний молодий театр зі спектаклем “Загадкові варіації” й Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва зі “Школою Року”.

“Акторська професія так влаштована, що ти постійно здобуваєш щось нове. Коли граєш для людей з інвалідністю, вчишся не халтурити, викладатись на всі сто відсотків. Бо перед таким глядачем акторські штампи не працюють. Ти маєш вигадати нові інструменти. Тому завдяки їм народжується нове мистецтво”,– вважає Юлія Першута, акторка Київського академічного театру на Печерську, яка виконує одну з головних ролей у виставі “Легені”.

Проєкт “Доступний театр: аудіоопис вистав для незрячих та слабозорих глядачів” триватиме до кінця жовтня 2021 року. Познайомитись з ним ближче можна на сторінці “Slovom: аґенція аудіоопису”.