Українці зможуть перевірити легальність роботи медзакладів: МОЗ виклало реєстр ліцензій у відкритий доступ

Про це у Facebook повідомляє аналітична платформа Опендатабот.



"Відтепер пацієнти отримали можливість перевіряти, чи легально працює медична установа та чи має вона право надавати ті чи інші послуги. Для самих клінік та медиків це можливість моніторити власну ліцензію та колег по галузі", - йдеться у повідомленні.



Однак, зазначається, що реєстр може стати ще більш корисним, якщо МОЗ приведе дані у відповідність законодавству та міжнародним стандартам, а також додасть до реєстру ліцензій коди компаній, адреси надання та види послуг, на які видана ліцензія.



Так, наразі ця інформація викладена на сайті МОЗ, але відсутня в реєстрі, як це має бути згідно із законом.



Зазначимо, реєстр доступний за посиланням на сайті МОЗ.

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