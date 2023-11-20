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В Україні запрацювали майже 11 тис. Пунктів незламності

20 листопада, 2023 понедiлок
14:45
Суспільство Пункт Незламності

Станом на понеділок, 20 листопада, по всій Україні вже діють 10 945 зі 13 301 створених Пунктів незламності, ще 2 356 - створені та готові до відкриття

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що такі дані були оголошені на засіданні Координаційного штабу з питань розгортання та організації роботи Пунктів незламності. 

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, на сьогодні в регіонах триває активна робота з підготовки до зими й одним із важливих питань такої підготовки є забезпечення безперебійної роботи Пунктів незламності в осінньо-зимовий період.

"Враховуючи можливі загрози, громади мають бути готові до реагування на довготривалі виклики", - зазначив він.

Серед першочергових завдань на засіданні Координаційного штабу були названі: 

  • якнайшвидше переведення в режим наявних 2 356 Пунктів незламності;
  • забезпечення пунктів генераторами та додатковими засобами опалення;
  • забезпечення підключення Пунктів незламності до фіксованого доступу до інтернету; 
  • створення достатніх запасів паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи генераторів;
  • завершення оновлення даних про розташування Пунктів незламності та їх комплектації для відображення інформації в застосунку Дія.  

У Мінінфраструктури також додали, що, за інформацією з регіонів, станом на середину листопада вже створено 13 301 Пункт незламності. Це майже на 1200 більше від запланованої розрахункової кількості.

  • У жовтні у Дії з'явилася можливість знайти найближчий Пункт незламності, дізнатися графік роботи та опції та прокласти маршрут.
Україна
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