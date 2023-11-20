В Україні запрацювали майже 11 тис. Пунктів незламності
Станом на понеділок, 20 листопада, по всій Україні вже діють 10 945 зі 13 301 створених Пунктів незламності, ще 2 356 - створені та готові до відкриття
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Зазначається, що такі дані були оголошені на засіданні Координаційного штабу з питань розгортання та організації роботи Пунктів незламності.
За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, на сьогодні в регіонах триває активна робота з підготовки до зими й одним із важливих питань такої підготовки є забезпечення безперебійної роботи Пунктів незламності в осінньо-зимовий період.
"Враховуючи можливі загрози, громади мають бути готові до реагування на довготривалі виклики", - зазначив він.
Серед першочергових завдань на засіданні Координаційного штабу були названі:
- якнайшвидше переведення в режим наявних 2 356 Пунктів незламності;
- забезпечення пунктів генераторами та додатковими засобами опалення;
- забезпечення підключення Пунктів незламності до фіксованого доступу до інтернету;
- створення достатніх запасів паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи генераторів;
- завершення оновлення даних про розташування Пунктів незламності та їх комплектації для відображення інформації в застосунку Дія.
У Мінінфраструктури також додали, що, за інформацією з регіонів, станом на середину листопада вже створено 13 301 Пункт незламності. Це майже на 1200 більше від запланованої розрахункової кількості.
- У жовтні у Дії з'явилася можливість знайти найближчий Пункт незламності, дізнатися графік роботи та опції та прокласти маршрут.
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