В Україні запрацювали майже 11 тис. Пунктів незламності

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначається, що такі дані були оголошені на засіданні Координаційного штабу з питань розгортання та організації роботи Пунктів незламності.



За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, на сьогодні в регіонах триває активна робота з підготовки до зими й одним із важливих питань такої підготовки є забезпечення безперебійної роботи Пунктів незламності в осінньо-зимовий період.

"Враховуючи можливі загрози, громади мають бути готові до реагування на довготривалі виклики", - зазначив він.



Серед першочергових завдань на засіданні Координаційного штабу були названі:

якнайшвидше переведення в режим наявних 2 356 Пунктів незламності;

забезпечення пунктів генераторами та додатковими засобами опалення;

забезпечення підключення Пунктів незламності до фіксованого доступу до інтернету;

створення достатніх запасів паливно-мастильних матеріалів для безперебійної роботи генераторів;

завершення оновлення даних про розташування Пунктів незламності та їх комплектації для відображення інформації в застосунку Дія.

У Мінінфраструктури також додали, що, за інформацією з регіонів, станом на середину листопада вже створено 13 301 Пункт незламності. Це майже на 1200 більше від запланованої розрахункової кількості.