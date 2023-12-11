Вартість виїзду з російської окупації сягає 20-30 тис. грн за людину, – Федоров

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Ми фіксуємо виїзд мешканців з окупованих територій, і багатьом мешканцям ми допомагаємо. Допомагаємо, з одного боку, прописуючи маршрути, маючи інформацію від багатьох наших мешканців, через які блокпости легше проїжджати, через які складніше. Також протягом довгого часу наші міжнародні партнери допомагали нам в частині компенсації для людей, тому що це дорогий шлях і може коштувати до 20-30 тисяч гривень на одну особу", - сказав він.

Федоров зазначив, що виїзд із ТОТ можливий через Крим або Мелітополь – Маріуполь – Новоазовськ і далі до Грузії, Латвії, Естонії, Фінляндії або до України через пішохідний перехід Колотилівка – Покровка на кордоні Росії та Сумщини.

Після того, як люди повертаються на підконтрольну Україні територію, вони стають на облік до гуманітарних центрів, і там їм допомагають з оформленням документів, а також надають гуманітарну допомогу.