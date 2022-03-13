Відчути жах війни. Apple та Google можуть ввімкнути сповіщення про повітряну тривогу в Україні на кожному смартфоні у світі, - Федоров
Якби провідні компанії підключили таку функцію своїм споживачам, то вони б швидко переконали свої уряди закрити небо над Україною.
Про це у Телеграм написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Еспресо.TV
"Якби Apple та Google запровадили функцію сповіщень про повітряну тривогу в Україні на кожному смартфоні у світі, то громадяни інших країн швидко б відчули жах війни та змусили свої уряди закрити небо над Україною", - йдеться у дописі.
- Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, провідні асоціації світу перестали визнавати російські дипломи про освіту.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 31.07
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 34.33
- Актуальне
- Важливе