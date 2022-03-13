Відчути жах війни. Apple та Google можуть ввімкнути сповіщення про повітряну тривогу в Україні на кожному смартфоні у світі, - Федоров

Про це у Телеграм написав міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, інформує Еспресо.TV

"Якби Apple та Google запровадили функцію сповіщень про повітряну тривогу в Україні на кожному смартфоні у світі, то громадяни інших країн швидко б відчули жах війни та змусили свої уряди закрити небо над Україною", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, сьогодні, 13 березня, провідні асоціації світу перестали визнавати російські дипломи про освіту.

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