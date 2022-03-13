Провідні асоціації світу перестали визнавати російські дипломи про освіту
Дипломи вишів Російської Федерації більше не визнаються у світовому академічному середовищі.
Про це повідомляє телеграм-канал Верховної ради України, інформує Еспресо.TV
Різні освітні асоціації прийняли рішення вилучити акредитацію в університетах агресора. Зокрема до санкцій долучились:
- AACSB - асоціація з розвитку університетських бізнес-шкіл;
- Business Graduates Association - асоціація випускників бізнес-шкіл;
- AMBA - асоціація MBA програм;
- EFMD - глобальна мережа бізнес-шкіл, компаній та асоціацій, що займаються розвитком менеджменту.
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