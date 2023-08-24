Війна проти України є частиною плану кремля з перепризначення Путіна в 2024 році, - Яценюк
Війна проти України є частиною плану кремля з перепризначення путіна в 2024 році
Про це пише політик Арсеній Яценюк, голова Київського безпекового форуму у колонці на "Українській правді".
"Немає жодних підстав очікувати, що перемога над агресором станеться найближчим часом" з огляду на те, що "війна проти України користується в Росії масштабною підтримкою збоченого на ненависті й шовінізмі населення", - зазначає експрем’єр у статті "Десять тез реаліста".
За його словами, "ця війна надовго" і "без огляду на терміни" війни українцям слід дотримуватися кількох правил. Перше – берегти згуртованість навколо Збройних сил. Друге – системно дбати про відносини з нашими союзниками.
"Треба глибоко і ретельно оцінити та продумати карту політичних змін, які очікують нас на міжнародній арені найближчими роками. (…) Треба покласти край приступам емоцій і непотрібних конфліктів з нашими союзниками та системно розширювати число однодумців", - написав експрем’єр.
Росія не розпадеться завтра, а формальне набуття членства в НАТО може зайняти тривалий час. "На моє переконання, набуття Україною членства в НАТО вже зараз зупинило б загарбницьку політику Росії й створило б умови для майбутнього звільнення окупованих частин України", - вважає політик.
На його думку, альтернативи колективній безпеці, передбаченій Вашингтонським договором про заснування Альянсу, не існує. До моменту набуття членства в НАТО Україна повинна отримати саме юридично зобов’язуючі гарантії надання передової зброї, навчання, розвідданих, фінансів та іншого необхідного для захисту держави.
"Не меморандуми чи заяви, а довгострокові двосторонні міжнародні договори, ратифіковані нашими парламентами", - зазначив Арсеній Яценюк.
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