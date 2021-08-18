Я їду додому: як швидко знятися з самоізоляції

Повернувшись з-за кордону люди, за винятком вакцинованих, повинні встановити додаток "Дій вдома" і проходити 10-денну самоізоляцію. Щоб достроково її припинити необхідно надати негативний результат тестування на коронавірус. Медична лабораторія "Ескулаб" пропонує тестування на COVID-19: ПЛР-тести та тести на антиген, – для швидкого зняття з самоізоляції за оптимальними цінами.







Нововведенням для зняття з самоізоляції в Україні є можливість представити негативний результат тесту на антиген COVID-19. У МЛ "Ескулаб" можна пройти тест на антиген за 550 гривень, результат стає упродовж 15 хвилин. За умови онлайн-реєстрації на сайті ціна становить 495 гивень.



ПЛР-тести з отриманням результату до 24 годин у всіх відділеннях МЛ "Ескулаб" проводяться за оптимальною ціною – 699 гривень. Дані про отриманні результати тестування акредитована лабораторія передає у Центр громадського здоров’я. Відтак зняття з самоізоляції осіб із негативним результатом тесту відбувається автоматично упродовж 3-6 годин після отримання результату.



Зазначимо, відповідно до нових правил, тестування потрібно пройти та знятись з самоізоляції впродовж 72 годин після перетину кордону.







Нагадаємо, дбаючи про клієнтів, МЛ "Ескулаб" запровадила на постійній основі акцію для тих, хто здавав у лабораторії ПЛР-тест на COVID-19 для подорожі в іншу країну, – знижку у 20% на повторне ПЛР-тестування для зняття з самоізоляції впродовж 30 днів від першого тестування. Акцією можна скористатися, прийшовши безпосередньо в одне з відділень "Ескулаб" після повернення із відпустки.



Для максимально оперативного обслуговування на акційних умовах варто заповнити відповідну анкету для мешканців Києва та інших міст.



Детальніше про напрямки лабораторних досліджень, пакетні послуги та акції можна дізнатися за безкоштовним номером Інформаційної лінії 0 800 50 36 80.