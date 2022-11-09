З коляскою вирішив пройтися пішки до кордону: український футболіст розповів, як зміг виїхати у Молдову

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Серденюка, він виїхав з України через Молдову.

"Чоловіків уже перестали випускати з країни. Я віз Наталю та сина, щоб відправити їх до родичів до Молдови. І тут стояти в черзі, на цей раз близько тридцяти годин. Коли ми вже були близько від КПП, я з коляскою вирішив пройтися пішки до кордону, щоб дізнатися як справи. З якихось причин митниця пропустила мене на молдавську територію. Я перейшов з коляскою, а дружина машиною в'їхала трохи пізніше", - сказав футболіст Віктор Серденюк.

У вересні 26-річний Серденюк став гравцем ірландського "Шемрок Роверс". Півзахисник провів уже 5 матчів. Відомий грою за одеський "Чорноморець", "Кремень" і "Реал Фарму".

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