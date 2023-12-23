За добу на Донеччині окупанти вбили цивільну людину та 10 поранили
Протягом доби 22 грудня російська армія била по Донеччині з авіації, РСЗВ "Ураган", "градів" та артилерії, внаслідок чого одна людина загинула й 10 поранено
Про це повідомляє Нацполіція України.
Протягом доби окупаційні війська завдали по цивільному населенню 17 ударів, зокрема армія РФ атакувала дев'ять населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, села Антонівка, Бердичі, Катеринівка, Кліщіївка, Новоселівка Перша, Сокіл.
Пошкоджено 63 цивільних об’єкти – 52 житлових будинки, об'єкт соціальної інфраструктури, амбулаторії, гаражі, автомобілі, автошколу, газопровід, ЛЕП.
Два авіаудари керованими авіабомбами "ФАБ-500" росіяни завдали по Торецьку, поранили чотирьох людей. Руйнувань зазнали 20 багатоквартирних та 5 приватних будинків, об’єкти соціальної інфраструктури.
Одну авіабомбу Росія скинула на Катеринівку, в результаті чого загинула цивільна людина. Пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків, гараж, автомобіль, газопровід, ЛЕП.
З "ураганів" та артилерії окупанти били по селу Новоселівка Перша – поранили трьох людей.
Авдіївку російські війська атакували з "градів" та артилерії й поранили одну людину.
Внаслідок артилерійського обстрілу травмовано людину в Кураховому. Пошкоджено 5 багатоквартирних та 4 приватні будинки, автомобілі, гараж.
Ще одна цивільна особа дістала поранення під час артобстрілу в Антонівці.
Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Також поліція евакуювала ще 535 людей.
Фото: https://www.npu.gov.ua/
Фото: https://www.npu.gov.ua/
- Удень 21 грудня російська окупаційна армія скинула дві авіабомби на Торецьк Донецької області, внаслідок чого загинули троє чоловіків середнього віку.
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