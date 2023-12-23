За добу на Донеччині окупанти вбили цивільну людину та 10 поранили

Про це повідомляє Нацполіція України.

Протягом доби окупаційні війська завдали по цивільному населенню 17 ударів, зокрема армія РФ атакувала дев'ять населених пунктів: міста Авдіївка, Курахове, Торецьк, села Антонівка, Бердичі, Катеринівка, Кліщіївка, Новоселівка Перша, Сокіл.

Пошкоджено 63 цивільних об’єкти – 52 житлових будинки, об'єкт соціальної інфраструктури, амбулаторії, гаражі, автомобілі, автошколу, газопровід, ЛЕП.

Два авіаудари керованими авіабомбами "ФАБ-500" росіяни завдали по Торецьку, поранили чотирьох людей. Руйнувань зазнали 20 багатоквартирних та 5 приватних будинків, об’єкти соціальної інфраструктури.

Одну авіабомбу Росія скинула на Катеринівку, в результаті чого загинула цивільна людина. Пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків, гараж, автомобіль, газопровід, ЛЕП.

З "ураганів" та артилерії окупанти били по селу Новоселівка Перша – поранили трьох людей.

Авдіївку російські війська атакували з "градів" та артилерії й поранили одну людину.

Внаслідок артилерійського обстрілу травмовано людину в Кураховому. Пошкоджено 5 багатоквартирних та 4 приватні будинки, автомобілі, гараж.

Ще одна цивільна особа дістала поранення під час артобстрілу в Антонівці.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Також поліція евакуювала ще 535 людей.

Фото: https://www.npu.gov.ua/

Фото: https://www.npu.gov.ua/