За добу російська армія позбулась 250 солдатів та трьох танків, – Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 28 серпня орієнтовно склали:

Особового складу – 46750 осіб (+250)

Танків 1942 одиниць (+3)

Бойових броньованих машин / APV ‒ 4257 одиниць (+3)

Артилерійських систем / artillery systems – 1050 одиниць (+5)

РСЗВ / MLRS – 274 одиниць (+0)

Засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 148 одиниць (+0)

Літаків / aircraft – 234 одиниць (+0)

Гелікоптерів / helicopters – 202 одиниць (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 838 одиниць (+2),

Крилатих ракет / cruise missiles – 196 одиниць (+0),

Кораблів /катери / warships / boats – 15 одиниць (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3171 одиниця (+6)

Спеціальної техніки / special equipment – 99 одиниць(+0).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

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