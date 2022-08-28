За добу російська армія позбулась 250 солдатів та трьох танків, – Генштаб ЗСУ
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 28 серпня орієнтовно склали:
Особового складу – 46750 осіб (+250)
Танків 1942 одиниць (+3)
Бойових броньованих машин / APV ‒ 4257 одиниць (+3)
Артилерійських систем / artillery systems – 1050 одиниць (+5)
РСЗВ / MLRS – 274 одиниць (+0)
Засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 148 одиниць (+0)
Літаків / aircraft – 234 одиниць (+0)
Гелікоптерів / helicopters – 202 одиниць (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 838 одиниць (+2),
Крилатих ракет / cruise missiles – 196 одиниць (+0),
Кораблів /катери / warships / boats – 15 одиниць (+0)
Автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 3171 одиниця (+6)
Спеціальної техніки / special equipment – 99 одиниць(+0).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
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