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Головна війна з Росією Зеленський доручив Кабміну розглянути заборону піротехніки під час воєнного стану

Зеленський доручив Кабміну розглянути заборону піротехніки під час воєнного стану

5 червня, 2022 неділя
22:49
війна з Росією Піротехніка, салюти, феєрверки

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розглянути можливість заборони петард і феєрверків на час воєнного стану

Про це йдеться у відповіді президента на петицію на сайті ОП.

"Вдячний авторці петиції за небайдужість до суспільних інтересів та проблем, які турбують усіх українців. Зокрема, щодо тяжких наслідків для громадян та навколишнього середовища, використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів в умовах воєнного стану, коли кожен постріл, кожен вибух навіть на територіях, де немає бойових дій, створює тяжкий стрес і дискомфорт для кожного громадянина, його домашніх улюбленців та природи, а почасти створює загрози їх життю і здоров’ю", йдеться у відповіді.

Він вважає, що ужиток піротехніки під час воєнного стану має бути чітко врегульований на законодавчому рівні.

Зеленський передав петицію про заборону використання піротехнічних виробів до уряду, щоб там відреагували на неї.

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Володимир Зеленський
піротехніка
петарди
салюти
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