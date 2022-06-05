Про це йдеться у відповіді президента на петицію на сайті ОП.

"Вдячний авторці петиції за небайдужість до суспільних інтересів та проблем, які турбують усіх українців. Зокрема, щодо тяжких наслідків для громадян та навколишнього середовища, використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів в умовах воєнного стану, коли кожен постріл, кожен вибух навіть на територіях, де немає бойових дій, створює тяжкий стрес і дискомфорт для кожного громадянина, його домашніх улюбленців та природи, а почасти створює загрози їх життю і здоров’ю", йдеться у відповіді.

Він вважає, що ужиток піротехніки під час воєнного стану має бути чітко врегульований на законодавчому рівні.

Зеленський передав петицію про заборону використання піротехнічних виробів до уряду, щоб там відреагували на неї.