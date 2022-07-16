English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство 32 роки тому було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України

32 роки тому було ухвалено Декларацію про державний суверенітет України

16 липня, 2022 субота
16:23
Суспільство

16 липня 1990 року Верховна Рада прийняла Декларацію про державний суверенітет України, яка стала предтечею Акта проголошення незалежності

Про це написала парламентська газета "Голос України".

Хоч УРСР на момент ухвалення Декларації про державний суверенітет України ще залишалася у складі Радянського Союзу, у її преамбулі підкреслювалося, що Верховна Рада УРСР проголошує суверенітет України як "верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах". 

Декларація проголошувала економічну самостійність України, визнавала самостійність республіки у розв'язання питань науки, освіти, культурного і духовного розвитку української нації. Також Декларація проголошувала право України безпосередньо реалізувати відносини з іншими державами.

Окрім цього, Україна проголошувала свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках і зобов’язується дотримуватися трьох неядерних принципів: не застосовувати, не виробляти і не набувати ядерної зброї.

"Під час розгляду проєктів Декларації, який тривав із 28 червня до 16 липня, обраний 4 березня 1990 року новий склад Верховної Ради УРСР здійснив стрімку еволюцію від народних депутатів союзної радянської республіки до парламентаріїв фактично незалежної держави. Проте реальна робота над документом розпочалася лише після того, як у Москві 12 червня 1990 року було ухвалено Декларацію про державний суверенітет РФ", - пише "Голос України".

Важливо підкреслити, що на ухваленні Декларації Верховна Рада не зупинилася. Оскільки в Декларації було зазначено, що вона є основою для нової Конституції, то вже 24 жовтня 1990 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції УРСР, вилучивши з неї статтю 6 про керівну і спрямовуючу роль КПРС та записавши, що республіка керується лише власними Конституцією та законами.Також із Конституції було вилучено будь-які згадки про СРСР та про об’єднання УРСР з іншими республіками в Радянський Союз.

"Ця Декларація - це програма виходу України з-під влади Москви. Від нас з вами залежить, чи стане вона практичною програмою будівництва незалежної України, або промосковським комуністам-ортодоксам вдасться перетворити її у черговий порожній папірець", - заявив Левко Лук'яненко, одразу після ухвалення історичного рішення.

Саме ці закладені до Декларації положення та закріплення їх у Конституції дозволили нам вистояти і 24 серпня 1991 року проголосити повну державну незалежність України.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Верховна Рада
історія України
цей день в історії
незалежність України
Читайте також:
Николай Княжицкий
Автор Павел Смоленський
15 липня, 2022 п'ятниця
Княжицький: Зеленський не розуміє до кінця, що Україна однаковою мірою належить як владі, так і опозиції
13 липня, 2022 середа
Лукашенко вирішив вступити у війну проти України, але ще не знає як це зробити, - боєць ЗСУ Лапін
14 липня, 2022 четвер
Зрадив присягу та перейшов на бік окупантів. Ексзаступнику розвідувального управління Війського-морських сил повідомили про підозру
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.98
    Купівля 35.98
    Продаж 36.8
  • EUR
    Купівля 35.79
    Продаж 36.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
16 липня
17:19
МН17
ЄС у річницю збиття MH17 закликає притягнути винних до відповідальності
17:15
На фото пожежа внаслідок російського обстрілу
Внаслідок ракетного обстрілу Одеси поранено чоловіка
16:57
Ексклюзив
Україна росія війна
Українські лікарі виступили проти участі Росії на конгресі міжнародної наукової спільноти у Відні, - лікар-рентгенолог Гаврилюк
16:47
Німеччина уряд
Прокуратура Німеччини розслідує витік секретної інформації про злочини у Бучі
16:46
Основні версії усіх сайтів і комп'ютерних програм відтепер будуть україномовними
16:44
Мік Джаггер з українськими хористами
The Rolling Stones заспівали з українськими хорами "Вогник" та "Дзвіночок" у Відні
16:38
На фото наслідкиобстрілу Краматорська
Внаслідок ракетного удару по Краматорську 15 липня пошкоджено житлові будинки та інфраструктура
16:18
Ексклюзив
Південмаш
Росіяни, ударом по Південмашу у Дніпрі, помстилися за успішний запуск ракети-носія Vega, - депутат облради Курячий
16:14
Ексклюзив
путін
Путін, кремлівська еліта й російська армія виявилися безпорадними перед мужністю українців, - генерал Скшипчак
16:07
окупанти
"Почалась люта паніка": окупант про настрої в підрозділі, - розвідка
16:04
На фото наслідки обстрілу Луганщини
Кількість обстрілів на Луганщині зменшилась, росіяни везуть боєприпаси одразу на передову, - Гайдай
15:37
Маріупольці
У частині Маріуполя знову зникла вода через недбалість окупантів
15:34
Північний потік газ
Газпром звернувся до Siemens за документами для повернення турбіни для "Північного потоку", - росЗМІ
15:33
Пентагон
Пентагон "не бачить жодних ознак" спрямування переданої Україні зброї ще кудись, окрім захисту від росіян
15:24
Наталка Діденко
Дощі, грози та спека, - синоптик Наталка Діденко про погоду на 17 липня
15:23
окупанти Мелітополь
У Мелітополі російські окупанти обшукують будинки, роблять "перепис населення" - ЗМІ
15:23
Наслідки обстрілу Вінниці
Рятувальники завершили розбирати завали після обстрілів у Вінниці, одна людина залишись у розшуку
15:21
Інтерв’ю
Марія Золкіна
Країни Перської затоки допоможуть загнати Росію в глухий кут, – Марія Золкіна про досвід роботи на арабському телебаченні
15:17
Ексклюзив
Росіяни обстріляли центр Вінниці, є загиблі та поранені
Росія вдається до ракетного терору, щоб Зеленський пішов на умови Кремля, дбаючи про життя українців, - польський генерал Скшипчак
15:01
На фото російське золото
Ювелірні вироби з РФ не потраплять під санкції ЄС, - ЗМІ
15:01
Оновлено
Сумщина обстріли
Росіяни вгатили по Сумщині: щонайменше 34 "прильоти", поранено й убито тварин
14:56
Джо Байден
У Держдумі пропонують оголосити Байдена у міжнародний розшук
14:47
гуманітарна допомога
Євросоюз виділить понад €433 млн для підтримки біженців з України
14:41
Оновлено
Росіяни випустили по Нікополю 53 ракети: з-під завалів дістали тіла двох загиблих, одну людину поранено
14:31
nasams
Україна отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS, - речник Повітряних сил
14:21
Стара національна галерея Берліна
Українські біженці в Німеччині можуть відвідувати музеї безкоштовно. Опублікували перелік
14:13
Ексклюзив
Путін Лукашенко
Кремль бажає, щоб Лукашенко теж був замащений кров'ю, - адвокат Полозов
14:08
ДБР
В Україні за держзраду судитимуть експрацівника СБУ в Криму
13:51
банк JP Morgan
Україна погрожує американським та європейським банкам позовами за допомогу режиму Путіна
13:43
Китай
Китайські фірми продають РФ товари, необхідні їй для продовження війни в Україні, - Wall Street Journal
13:42
На Миколаївщині росіяни за добу поранили 17 людей
13:41
окупанти танк
У бік Запоріжжя пішла колонна техніки окупантів
13:39
Тарас Кремінь
Відсьогодні за порушення мовного закону каратимуть штрафами до 11,9 тис. грн
13:30
Латвія
Глава МЗС Латвії вимагає пояснень через візит латвійських дітей на фестиваль в Білорусі
13:29
Віталій Портников
Байден та Путін змагаються за Близький Схід
13:25
Ексклюзив
білоруські військові
Білорусь не готова, а Росія не має резервів для повторного наступу на Київ, - військовий експерт Киричевський
13:14
Ракетний удар, пожежа, Одеса
Вранці в Одесі затримали чотирьох людей, що фотографували місце "прильоту", силовиків та інфраструктуру
13:12
Офіс генпрокурора
Привласнював пожертви на ЗСУ: у Києві оголосили підозру псевдоволонтеру
12:48
російський безпілотник
У небі над Дніпропетровщиною ЗСУ збили російський безпілотник
12:47
HIMAR
Агенти РФ в Європі відстежують маршрути постачання зброї для України, - розвідка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV