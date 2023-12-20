AQ 400 Scythe: нові українські безпілотники, відповідь "шахедам"

Еспресо розповідає про "українські шахеди", їхні технічні характеристики, особливості та переваги.

Коротко про те, що у тексті:

Що таке AQ 400 Scythe і з чого він зроблений

Тактико-технічні характеристики AQ 400 Scythe

Як працює AQ 400 Scythe і скільки він коштує

Безпілотники, які атакують "роями"

Що таке AQ 400 Scythe і з чого він зроблений

Проєкт безпілотника-камікадзе AQ-400 Scythe (в перекладі з англ. – "Коса") був представлений ще навесні 2023 року. 13 грудня 2023 року компанія Terminal Autonomy (раніше — стартап One Way Aerospace) на своєму акаунті в Linkedin повідомила про передачу українським захисникам цих дронів. Виробник повідомив, що наразі компанія має виробничу потужність 100 БПЛА/місяць, але планує збільшити її вп'ятеро, "розширивши межі стратегічної війни". У коментарі Forbes співзасновник Terminal Autonomy Франсіско Серра-Мартінс припустив, що на виробництво 500 безпілотників за місяць компанія може вийти до 2 кварталу 2024 року. А метою є виготовлення щомісяця тисячі дронів.

"Судячи з усього, у своєму безпілотнику AQ 400 Scythe компанії Terminal Autonomy дійсно вдалося реалізувати концепцію дешевого та масового і доступного засобу ураження, які можна було б сотнями постачати Силам оборони України", – пише Defense Express.

Хоча компанія закуповує певні компоненти за межами України, вона надає пріоритет максимальній локалізації виробництва саме в межах України, наголошує портал "Мілітарний". За даними Defence Blog, Terminal Autonomy отримує компоненти для виробництва безпілотників-камікадзе в різних невеликих компаніях та інженерних групах, що спеціалізуються на виробництві безпілотних платформ. Головними особливостями українського безпілотника є швидке збирання, можливість масового виробництва та низька собівартість. Західні ЗМІ вже назвали цей дрон "українською відповіддю на іранські "шахеди".

Цікавим рішенням конструкторів є виготовлення корпусу із фрезерованих листів фанери, що їх можна брати зі звичайних меблевих фабрик. За словами виробників, вони краще підходять для масового виробництва, ніж 3D-друк чи, скажімо, скловолокно. Фактично без вузькоспеціалізованих робітників та тривалого навчання можна налагодити виробництво дронів і збільшувати його обсяг.

Компактна конструкція має два комплекти крил (передній і задній), які забезпечують максимальний підйом при мінімальному розмаху крил та дозволяють складати 30 повністю зібраних дронів у один транспортний контейнер для транспортування.

Тактико-технічні характеристики AQ 400 Scythe

Дальність Scythe декларується на рівні 750 км (може сягати 900 км, залежно від двигуна), що дозволяє завдавати постійних ударів по об’єктах у тилу рашистів, на території РФ. Злітна маса дрона становить 100 кг, з них 32 кг – це бойова частина. Загальна маса корисного навантаження сягає 43 кг і може бути збільшена до 70 кг (тоді меншою стане дальність польоту). До слова, бойова частина "шахедів" – близько 40 кг. Крейсерська швидкість трохи менша, ніж у іранських дронів – 144 км/год (Shahed – 180 км/год)

Фото: mil.in.ua

Дальність – до 750-900 км,

Злітна маса – 100 кг,

Розмах крил – 2,3 м,

Крейсерська швидкість – 144 км/год,

Час польоту – до 6,5 год,

Маса бойової частини – 32-70 кг.

Франсіско Серра-Мартінс назвав стандартним корисним навантаженням українську серійно виготовлену термобаричну боєголовку або пару 122-мм артилерійських снарядів, які розпилюють осколки на великій території. Проте для конкретних цілей передбачено багато різних варіантів.

До слова, AQ-400 може стати проміжною ланкою до доступної крилатої ракети, виробництва Terminal Autonomy. Дальність такої ракети має становити 1000 км, а швидкість – 350 км/год. Оцінювальна вартість одиниці такого озброєння, за оцінкою Defense Express, становить менш як 100 тис. доларів.

Як працює AQ 400 Scythe і скільки він коштує

Фото: скріншот

Запускати дрон можна з катапульти або зі злітної смуги.

"Scythe – це модульна гнучка система з відсіками для корисного навантаження, які можна легко модифікувати для різних місій. Він може злітати власним ходом уздовж злітно-посадкової смуги або дороги, або (де нерівна поверхня) злітати з ракетним прискорювачем, як Shahed, чи з корабля", – пише Forbes.

Також "Коса", за прикладом "шахедів", може використовувати лазерний висотомір від Lightware, щоб літати на дуже низькій висоті – близько 30 метрів. Безпілотники, що літають низько, важко глушити, радіочастотними перешкодами. Але наразі кращим режимом називають висоту.

"Ми перейшли на висоту 3000 м, тому будь-які ракети ППО коштують дорожче, ніж система", – один зі співзасновників компанії-виробника Серра-Мартінс.

Вартість базового планера цього AQ-400 становить близько 15 тис. доларів. При покращеній комплектації ціна може сягнути 30 тисяч (різні модифікації шахедів оцінюють у $20-50 тис.). Однак це – невеликі гроші за такий продукт, кажуть експерти.

"Вартість доставки одного кілограма вибухівки на 1 км найнижча серед усіх наших дронів", – наголосив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Як додаткову опцію, Scythe також може мати відеозв’язок з оператором, перетворюючись на гігантський FPV-камікадзе, що визначає та атакує рухомі цілі з високою точністю. Однак це коштуватиме дорожче і можливо лише в зоні радіодосяжності. Відтак можна припустити, що більшість "кіс" атакуватимуть за заздалегідь запрограмованими координатами такі об'єкти, як командні пункти, склади боєприпасів, установки ППО, аеродроми тощо.

Безпілотники, які атакують "роями"

Знизити загальні затрати на безпілотники можна, використовуючи атаки дронів своєрідними "роями". Йдеться про опцію, коли "головний" безпілотник (ним може стати AQ 400 Scythe) супроводжують 9 недорогих базових дронів, що разом із ним рухаються до цілі.

"Групи з 10-15 БПЛА будуть дешевими, на них лише зв'язкова апаратура. Рій отримуватиме вказівки тільки від одного дрона щодо зміни курсу, наприклад. Тож на дешеві дрони росіяни будуть змушені витрачати дорогі ракети", – пояснив експерт з авіації Валерій Романенко.

Пояснюючи такий метод роботи, Forbes описував його, як "дешево, багато і смертельно небезпечно".

Розробники визнають, що повільні безпілотники є відносно легкою ціллю. Однак, скажімо, хоча понад 80% "шахедів" збивають, вони все одно завдали суттєвої шкоди інфраструктурі України. Тому масовість дронів є ключовим фактором їхньої ефективності. Якщо БПЛА буде багато, це може перевантажити ворожу систему ППО, а довгострокові атаки можуть вичерпати запаси ракет типу "земля-повітря".

Зважаючи на можливості AQ 400 Scythe, Костянтин Криволап називає безглуздими зауваження до зовнішнього вигляду безпілотників в інтернет-мережі.

"Його зовнішній вигляд не має ніякого значення. Він злетів, долетів і впав. Його існування скінчилося. Треба сказати "дякую" двом військовим пенсіонерам – один з Австралії, інший з Британії, та українському конструктору, який зміг це зібрати докупи. Зі всього того, що було запропоновано останнім часом, це – найкраща конструкція. Його дуже важко побачити за допомогою РЛС. У нього система наведення, яка перемикається у разі задушування РЕБ", – наголосив експерт.

Компанія-виробник безпілотників стверджує, що "коси" вже брали участь в атаках. Однак деталі про те, коли та де використовувалися ці дрони поки що не розголошують.