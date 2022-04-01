Армія РФ прикривається українськими дітьми як живим щитом, коли переміщує техніку, - ГУР

Про це повідомляє пресслужба головного управління розвідки Міноборони у Facebook.



"За повідомленнями місцевих мешканців в селі Новий Биків (Чернігівська область) російські солдати взяли у заручники та посадили у вантажівки місцевих дітей. Мета цих дій – страхування колони військової техніки на марші. Окрім того, окупанти використовують дітей як заручників – в якості гарантії, що місцеве населення не видаватиме координати переміщення ворога українським захисникам", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що подібні випадки фіксуються в Сумській, Київській, Чернігівській, Запорізькій областях.



"Випадки нелюдського поводження з дітьми фіксуються українською стороною та міжнародними інституціями. Інформацію про кожен з них буде передано до міжнародних кримінальних судів. Окупанти обов’язково понесуть відповідальність за кожен вчинений воєнний злочин", - запевнили у розвідці.

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