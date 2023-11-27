"Автентичний" стало словом 2023 року, за версією Merriam-Webster
Головним словом 2023 року, за версією видання Merriam-Webster, стало слово "автентичний". Його пошук значно збільшився завдяки розповідям і розмовам про штучний інтелект, культуру, ідентичність і соціальні мережі
Про це повідомляє Merriam-Webster.
Автентичний має ряд значень, зокрема "не фальшивий". Воно є синонімом до "справжній" та "фактичний", а також "вірний власній особистості, духу чи характеру".
Різні значення "автентичного"
Автентичність часто пов’язана з ідентичністю національною чи особистою: слова, які часто замінюють на "автентичний", включають національну кухню або страву, а також себе або голос.
У 2023 році співаки Лейні Вілсон, Сем Сміт і особливо Тейлор Свіфт, потрапили в заголовки газет із заявами про пошук свого "автентичного голосу" та "автентичного я".
І з розвитком штучного інтелекту і його впливом на глибокі фейкові відео, контракти акторів, академічну чесність та велику кількість інших тем межа між "справжнім" і "фальшивим" стає все більш розмитою.
- Британський словник Collins назвав "штучний інтелект" словом 2023 року. Це слово стало популярним наприкінці 2022 року, коли ШІ увірвався в суспільну свідомість.
- Укладачі Кембриджського словника (Cambridge Dictionary) англійської мови обрали словом 2023 року "hallucinate", яке перекладається як "галюцинувати", але в контексті технологій штучного інтелекту має інше значення.
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