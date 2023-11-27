"Автентичний" стало словом 2023 року, за версією Merriam-Webster

Про це повідомляє Merriam-Webster.

Автентичний має ряд значень, зокрема "не фальшивий". Воно є синонімом до "справжній" та "фактичний", а також "вірний власній особистості, духу чи характеру".

Різні значення "автентичного"

Автентичність часто пов’язана з ідентичністю національною чи особистою: слова, які часто замінюють на "автентичний", включають національну кухню або страву, а також себе або голос.

У 2023 році співаки Лейні Вілсон, Сем Сміт і особливо Тейлор Свіфт, потрапили в заголовки газет із заявами про пошук свого "автентичного голосу" та "автентичного я".

І з розвитком штучного інтелекту і його впливом на глибокі фейкові відео, контракти акторів, академічну чесність та велику кількість інших тем межа між "справжнім" і "фальшивим" стає все більш розмитою.