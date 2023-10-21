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Багато людей без імунітету: у МОЗ розповіли, як захиститися від кору

21 жовтня, 2023 субота
14:43
Суспільство

У Міністерстві охорони здоров'я нагадали українцям як вберегтися від кору: в Україні спалахи інфекції відбуваються кожні 4-5 років

Про це інформує пресслужба МОЗ. 

У відомстві нагадали, що останній спалах інфекції був в Україні у 2017–2019 роках: тоді захворіло понад 110 тисяч людей. 

"Спалахи стаються через те, що діти пропускають планові щеплення і в суспільстві накопичується кількість людей без імунітету. І чим більше нещеплених від кору людей - тим вищий ризик, що кір спалахне і ширитиметься у геометричній прогресії", - пояснюють у МОЗ.

Зазначається, що в Україні понад дві з половиною сотні тисяч дітей не отримали вчасно планові щеплення проти кору відповідно до їхнього віку через коронавірус та російсько-українську війну, тож з 2023 року кількість випадків кору зросла. 

Чому кір небезпечний

У МОН наголосили, що кір є однією з найзаразніших у світі інфекцій. Вірус, який викликає кір передається повітряно-крапельним шляхом від хворої до здорової людини, тобто ним можна заразитися навіть під час розмови з хворим, оскільки достатньо навіть вдихання найдрібніших крапель слизу. Вірус живе на поверхнях та у повітрі до двох годин.

Крім того, симптоми можуть не проявлятися впродовж 10-12 днів, а хвороба може мати тяжкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень, серед яких пневмонія, запалення мозку, вушна інфекція тощо. 

До перших симптомів хвороби належать висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні виділення), пронос та блювання. Наприкінці першого тижня на тілі людини з'являється червона висипка. 

Хвороба може тривати до чотирьох тижнів або довше, часто хворі потребують госпіталізації. 

Як захиститися від кору

Наразі в Україні триває кампанія з довакцинації тих дітей, які з якихось причин пропустили планове щеплення, оскільки єдиним захистом від хвороби є вакцинація. 

"Щеплення проти кору проводять уже понад 50 років. Вакцина зарекомендувала себе як безпечний та ефективний спосіб профілактики. Саме завдяки вакцинації вдалося знизити захворюваність на кір у десятки разів. Тільки з 2000 по 2016 роки смертність від кору знизилася на 79%, а це означає, що вакцини зберегли 20,3 мільйона дитячих життів у всьому світі", - розповідають в МОЗ. 

Для захисту людні потрібно отримати дві вакцини: в Україні у 12 місяців дитині роблять перше щеплення, а в 6 років ревакцинують. 

Вакцинуватися можна у сімейного лікаря, пунктах щеплення. Віддалені громади або організовані дитячі колективи можуть викликати мобільну бригаду для вакцинації. 

"Зверніть увагу, що дві дози вакцини КПК формують імунітет на все життя. Якщо ви отримали щеплення в дитинстві, у вас, найпевніше, уже є імунітет проти кору. Якщо ви колись хворіли на кір, то у вас також сформувався імунітет до хвороби. Якщо ви не знаєте, чи є у вас чи вашої дитини щеплення проти кору, то протягом 72 годин після контакту з хворим потрібно зробити щеплення", - додали в МОЗ. 

  • В одинадцяти областях України станом на серпень 2023 року зафіксували випадки кору. Загалом захворіли 43 людини, серед них - 21 дитина. 
Здоров'я
Україна
Медицина
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