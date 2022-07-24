Безумовна кримінальна відповідальність за взяття паспорту РФ знищить мости з людьми в окупації, - нардепка Фріз
Не варто запроваджувати безумовну кримінальну відповідальність за отримання російського паспорта в окупації
Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України від "ЄС" Ірина Фріз.
"Стосовно кримінальної відповідальності за набуття російського громадянства. Тут потрібно дуже уважними. Я знаю, як примусово після анексії Криму фактично змушували набувати російського громадянства всіх, хто залишився на території півострову", - зазначила вона.
На думку Фріз, потрібно дуже ретельно підходити до ситуації, а не рубати з плеча.
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"Потрібно розуміти, за яких обставин і умов та що спонукало людину взяти паспорт РФ. Якщо ми вводимо одразу кримінальну відповідальність - ми фактично обрубуємо всі мости з людьми, які є українцями, але з огляду на час і долю мали необхідність продовжувати життя. Я не виправдовую їх, але говорю про те, що до цього треба підходити ретельно та уважно", - підсумувала нардепка.
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