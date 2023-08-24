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Головна Новини Безжальна агресія Росії викликала неймовірне згуртування українського народу, - Жеваго

Безжальна агресія Росії викликала неймовірне згуртування українського народу, - Жеваго

24 серпня, 2023 четвер
15:42
Новини

Сьогодні, 24 серпня, ми відзначаємо 32 річницю незалежності України. У ці дні повномасштабної війни, яка зараз триває на нашій землі, ми ще більше відчули важливість та правильність обраного шляху - зростати та процвітати як суверенна нація

На цьому наголосив бізнесмен Костянтин Жеваго, передає його пресслужба.

"Я висловлюю подяку Збройним Силам України, силам територіальної оборони, медичним працівникам, волонтерам та всім, завдяки кому ми можемо відзначити цей день. І шаную всіх тих, хто віддав своє життя за нашу країну – справжніх героїв, які ніколи не будуть забуті. Ця безжальна агресія викликала неймовірне згуртування українського народу, і наша країна підтвердила свою єдність та силу на шляху до перемоги та побудови міцної, вільної та демократичної держави", - сказав він.

За словами підприємця, важливо, щоб цей день нагадував українцям про головне.

"Нехай він нагадає нам, як важливо відстоювати свою незалежність, берегти її, передавати наступним поколінням як найдорожчий скарб і об'єднуватися заради добробуту України".

Зазначимо, що 24 серпня Україну із 32-річницею Дня Незалежності привітали світові політики та посадовці.

*Є родичем кінцевого бенефіціарного власника телеканалу "Еспресо"

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