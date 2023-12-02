Білорусь знову продовжила спільні військові навчання з Росією, - "Беларускі Гаюн"
Республіка Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання щонайменше до 11 грудня 2023 року
Про це пише "Беларускі Гаюн".
"Полігон "Доманове" продовжує роботу без перерв, інші ж на вихідних 2 і 3 грудня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що навчання продовжуються з 4 грудня й до:
- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 09.12;
- полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 11.12;
- полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 09.12;
- полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 08.12;
- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 08.12;
- 230-й загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 08.12;
- 174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 10.12;
- полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 09.12;
Відомо, що навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 84 тижні.
- Нещодавно Білорусь вкотре продовжила навчання до 3 грудня.
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