Більшість країн ЄС проти продовження ембарго на українське зерно, а Блінкен обіцяє Україні додатковий мільярд доларів. Акценти світових ЗМІ 7 вересня

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 7 вересня.

Більшість країн ЄС проти продовження ембарго на українське зерно

Більшість країн ЄС виступають проти продовження заборони на імпорт українського зерна, пише Politico із посиланням на чотирьох дипломатів ЄС. Заборона на продаж зерна на ринках Польщі, Угорщини, Румунії, Болгарії та Словаччини закінчується 15 вересня, проте ці країни виступають за її продовження щонайменше до кінця року.

Як повідомляє видання, за словами високопоставленого дипломата ЄС, на зустрічі з Комісією в середу посли ЄС з решти 22 країн-членів або відкрито виступили проти ідеї продовження обмежень, або залишилися глибоко скептичними. Франція і Німеччина були серед країн, які найбільш критично ставилися до продовження обмежень.

Один із дипломатів ЄС із країни, яка скептично ставиться до продовження обмежень, заявив, що рішення про продовження імпортних обмежень буде "суто політичним", оскільки майбутні загальні вибори в Польщі нависають над дискусією.

"Поляки йдуть голосувати в середині жовтня. Оскільки фермери протестують проти напливу українського зерна, яке вони розглядають як загрозу для свого існування, розірвання угоди може мати політичні наслідки для консервативного уряду, очолюваного партією "Право і справедливість" (ПіС)", – зазначають у Politico.

Зокрема, і високопоставлений польський чиновник визнав, що вибори відіграють певну роль, підкреслюючи, що час виборів – це той момент, коли деякі політики чи лідери радикальних організацій можуть використати ситуацію на свою користь.

Тим часом Україна стверджує, що немає жодних доказів, які б свідчили про відхилення цін або значне збільшення поставок зерна, які б виправдовували продовження імпортних обмежень.

Документи та аналізи свідчать, що попри збільшення імпорту пшениці та кукурудзи з України після вторгнення Росії в лютому минулого року, ситуація на ринку ЄС залишалася досить стабільною.

Як говорить дипломат із однієї зі скептично налаштованих країн-членів ЄС, Комісія самостійно вирішуватиме, чи продовжувати обмеження, але з огляду на наявні факти, виконавчій владі ЄС буде важко виправдати продовження.

Фото: reuters

Блінкен обіцяє Україні додатковий мільярд доларів

Під час візиту до Києва державний секретар США Ентоні Блінкен пообіцяв додатково виділити Україні 1 мільярд доларів допомоги, щоб підтримати країну, оскільки українські військові досягають лише поступових успіхів у боротьбі з укріпленими російськими військами, а тим часом американські законодавці починають дебати про майбутнє фінансування війни, повідомляє The Washigton Post.

"Ми робимо все можливе, щоб максимізувати нашу підтримку Україні, яка веде контрнаступ", – цитує видання Блінкена.

Також WP акцентує, що його візит припав на шквал російських ракетних обстрілів. Росія вдарила ракетами по ринку у Костянтинівці, коли Блінкен перебував у Києві. Цей удар забрав життя щонайменше 17 людей і поранив щонайменше 32, що стало одним з найсмертоносніших обстрілів за останні місяці.

Нове американське фінансування серед іншого включає компоненти протиповітряної оборони, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, протитанкові ракети, аеронавігаційні системи та снаряди зі збідненим ураном. Окрім того, 100 мільйонів доларів будуть спрямовані на підтримку довгострокових військових потреб України та 300 мільйонів доларів на підтримку правопорядку на нещодавно звільнених територіях.

"Блінкен, близька довірена особа Байдена, є одним з найпалкіших прихильників України в адміністрації, який неодноразово підштовхував чиновників у країні та за кордоном до надання Києву більш сучасного озброєння і приглушував заклики до припинення вогню з Москвою шляхом переговорів", – підкреслює WP.

Фото: reuters