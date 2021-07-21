Біженці та іноземці зможуть отримати щеплення від COVID-19 під час п'ятого етапу вакцинації
Іноземці з посвідкою на проживання в Україні і особи зі статусом біженця зможуть отримати щеплення від COVID-19 в Україні
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
В Україні почався п'ятий етап вакцинації проти COVID-19.
Особи, які можуть вакцинуватися в Україні:
- Усі охочі українці старше 18 років,
- іноземці, що мають посвідку на проживання в Україні,
- особи, які подалися на статус біженця в Україні або вже отримали цей статус", - ідеться в повідомленні.
Зазначають, що записатися на вакцинацію можна в зручний для вас пункт щеплення або центр масової вакцинації.
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