"Боротися і перемогти": Зеленський заявив, що у найближчі тижні війна буде складною та закликав кожного українця працювати на перемогу

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.

"Російські окупанти дуже стараються показати, що вони нібито не віддадуть захоплені райони Харківської області, не віддадуть Херсонщину, окуповану територію Запорізької області і Донбасу. Десь наступають, кудись підтягують резерви, десь намагаються укріпити позиції, Найближчі тижні війни будуть складними. Ми повинні це усвідомлювати", - сказав Зеленський.

Він запевнив, що в України немає жодної альтернативи, окрім як боротися.

"Боротися і перемогти, звільнити нашу землю і наших людей, бо окупанти хочуть забрати у нас не просто щось, а все що у нас є. Включно із правом на життя для українців. Однак щоб перемогти - ми маємо кожен і кожна працювати для цього і тому числі, ті, хто в тилу. Допомагайте армії. Захищайте потреби нашої держави на усіх міжнародних майданчиках до яких маєте доступ. У спілкуванні з іноземними журналістами, навіть просто з вашими друзями і знайомими за кордоном. Кожен голос має значення", - підсумував президент.