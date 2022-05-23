"Боротися і перемогти": Зеленський заявив, що у найближчі тижні війна буде складною та закликав кожного українця працювати на перемогу
Президент України Володимир Зеленський заявив, що всі мають усвідомлювати, що найближчі тижні війни будуть складними
Про це він заявив у вечірньому відеозверненні, опублікованому в Telegram.
"Російські окупанти дуже стараються показати, що вони нібито не віддадуть захоплені райони Харківської області, не віддадуть Херсонщину, окуповану територію Запорізької області і Донбасу. Десь наступають, кудись підтягують резерви, десь намагаються укріпити позиції, Найближчі тижні війни будуть складними. Ми повинні це усвідомлювати", - сказав Зеленський.
Він запевнив, що в України немає жодної альтернативи, окрім як боротися.
"Боротися і перемогти, звільнити нашу землю і наших людей, бо окупанти хочуть забрати у нас не просто щось, а все що у нас є. Включно із правом на життя для українців. Однак щоб перемогти - ми маємо кожен і кожна працювати для цього і тому числі, ті, хто в тилу. Допомагайте армії. Захищайте потреби нашої держави на усіх міжнародних майданчиках до яких маєте доступ. У спілкуванні з іноземними журналістами, навіть просто з вашими друзями і знайомими за кордоном. Кожен голос має значення", - підсумував президент.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
33.81
Купівля 33.81Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.3Продаж 37.58
- Актуальне
- Важливе