"Будуть нові елементи": Маркарова заявила про посилення оборонної співпраці України і США
Посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова заявила про прискорення і розбудову наявних напрямків оборонного співробітництва України і США та анонсувала появу нових елементів співпраці
Про це Маркарова сказала в інтерв'ю "Укрінформу".
"Ми, по-перше, прискорюємо і максимально розбудовуємо ті напрями співпраці, які вже заплановані – починаючи від катерів (які США передають в Україну – ред.), підготовки й тренінгів екіпажів. Але будуть також нові елементи співпраці, які ми обговорюємо зараз, і вони знайдуть відображення як у бюджетах наступних років, так і в окремих документах, які підписуватимуться надалі", - сказала Маркарова.
Дипломатка також наголосила на важливості візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Києва.
"Цей візит був дуже важливим і ми раді, що він відбувся так швидко після підписання між нашими країнами Рамкової угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства під час перебування нашого Президента в США", - сказала Маркарова.
Послиня зазначила, що підписання Рамкової угоди закладає основи для співпраці по всіх ключових пріоритетах, зокрема щодо розбудови воєнно-морських спроможностей України і безпеки в Чорноморському регіоні.
"Це важливо для нас, важливо для США як нашого стратегічного партнера, і взагалі це питання є надзвичайно важливим для всього нашого регіону", - сказала Маркарова.
- Нагадаємо, 19 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
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