"Будуть нові елементи": Маркарова заявила про посилення оборонної співпраці України і США

Про це Маркарова сказала в інтерв'ю "Укрінформу".



"Ми, по-перше, прискорюємо і максимально розбудовуємо ті напрями співпраці, які вже заплановані – починаючи від катерів (які США передають в Україну – ред.), підготовки й тренінгів екіпажів. Але будуть також нові елементи співпраці, які ми обговорюємо зараз, і вони знайдуть відображення як у бюджетах наступних років, так і в окремих документах, які підписуватимуться надалі", - сказала Маркарова.



Дипломатка також наголосила на важливості візиту міністра оборони США Ллойда Остіна до Києва.



"Цей візит був дуже важливим і ми раді, що він відбувся так швидко після підписання між нашими країнами Рамкової угоди щодо стратегічних основ оборонного партнерства під час перебування нашого Президента в США", - сказала Маркарова.



Послиня зазначила, що підписання Рамкової угоди закладає основи для співпраці по всіх ключових пріоритетах, зокрема щодо розбудови воєнно-морських спроможностей України і безпеки в Чорноморському регіоні.



"Це важливо для нас, важливо для США як нашого стратегічного партнера, і взагалі це питання є надзвичайно важливим для всього нашого регіону", - сказала Маркарова.

Нагадаємо, 19 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.