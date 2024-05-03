3 травня - Всесвітній день свободи преси: журналістика та її роль у сучасному світі

Інформація – це сила, а важливість свободи преси надзвичайно велика. День свободи преси нагадує про необхідність підтримувати свободу слова, яка є однією з основних складових демократії та прав людини.

Протягом 2-4 травня у місті Сантьяго, що в Чилі, проходить 31-ша конференція з нагоди Міжнародного дня свободи преси. Цьогоріч основною темою конференції стало питання навколишнього середовища: "Преса для планети: журналістика перед викликами екологічної кризи". За традицією організатором заходу виступає ЮНЕСКО.

Історія: чому було обрано саме цю дату для відзначення?

Ця дата була обрана невипадково, саме 3 травня у 1991 році під час Генеральної конференції ЮНЕСКО у Намібії було підписано Віндгукську декларацію, що стало першим кроком у підтримці вільної та незалежної преси. Ця декларація визначила принципи, які сприяли розвитку плюралізму та незалежності засобів масової інформації в Африці. Вона стала важливим документом для захисту свободи преси та прав журналістів, відзначається світовими організаціями та наголошує на значенні розвитку журналістики як складової демократичного суспільства.

Згодом, у 1993 році Генасамблея ООН ухвалила рішення 48/432 та проголосила 3 травня Всесвітнім днем свободи преси. Цей день щорічно відзначається з метою підкреслення значення преси та захисту прав журналістів. Він символізує постійне зобов'язання світової спільноти у боротьбі за свободу слова та незалежність ЗМІ.

На чому ґрунтуються ці права у міжнародному просторі та в Україні?

Свобода вираження поглядів є одним з основоположних прав людини, що вбачається в статті 19 Загальної декларації прав людини, прийнятої ООН у 1948 році. Ця стаття стверджує, що кожна людина має право на свободу думки, совісті та вираження своїх поглядів:

Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів

Свобода слова та свобода преси, як складові цього права, визнаються критичними для забезпечення відкритого та демократичного суспільства, де громадяни можуть вільно обмінюватися думками та інформацією.

Крім того, свобода вираження власних поглядів є фундаментальним правом, яке закріплене в статті 10 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Ця стаття гарантує кожній особі право на свободу вираження своїх думок, а також свободу отримання та розповсюдження інформації та ідей без втручання держави. Вона є однією з ключових норм, що захищає права особи на свободу слова та свободу преси в Європейському контексті. Хоча і має певні особливі випадки обмеження, що чітко обґрунтовані.

Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів

Роль преси у сучасному демократичному суспільстві важлива. Хоча вона повинна дотримуватися етичних стандартів і обмежень, щодо захисту репутації та приватності, медіа відповідальні за передачу інформації та ідей, які відображають суспільний інтерес, включно з аспектами правосуддя та справедливості.

В Україні є також низка нормативно-правових актів, що встановлюють основні принципи та правові засади роботи журналістів. Конституція України, закони "Про інформацію", а також "Про медіа", "Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста" та багато інших, встановлюють норми щодо регулювання засобів масової інформації, процедур отримання та поширення даних, а також визначають відповідальність за порушення законодавства у цій сфері. Враховуючи ці документи, журналісти в Україні мають визначені рамки та відповідальність у своїй професійній діяльності.

Крім того, існує Кодекс етики українського журналіста, що є набором принципів і стандартів, які визначають моральні та професійні норми для представників журналістського сектору в Україні. Він включає в себе основні правила поведінки та взаємодії з громадськістю, визначає стандарти точності, об'єктивності та нейтральності у публікаціях та вимоги до захисту прав та гідності людини. Важливим аспектом Кодексу є забезпечення високих стандартів моральності та довіри до журналістської професії в нашій країні.

Фото: euneighbourseast.eu

Небезпеки та виклики для медіа

Цей день також слугує нагадуванням про трагічні випадки, коли журналісти стали жертвами насильства або переслідувань через свою професійну діяльність.

Адже ще однією метою Всесвітнього дня свободи преси є також підтримка незалежності журналістики та захист журналістів від будь-яких форм переслідувань або обмежень у їхній роботі. З цієї нагоди проводяться різноманітні заходи, конференції, семінари та інші події, спрямовані на привернення уваги до проблем свободи преси та важливості захисту прав журналістів. Відповідно до даних ЄС, 73% журналісток стикалися з різними формами переслідувань та насильства, зокрема, онлайн-погрозами, фізичними розправами та переслідуваннями під час виконання службових обов'язків.

Крім того, важливо згадати медійників, які віддали життя, виконуючи свої професійні обов'язки під час війни. Ті, хто працював на передовій інформаційних подій та зазнали агресії від російських військових.

"За даними моніторингу Національної спілки журналістів України і інших міжнародних та національних інституцій, наразі відомо про щонайменше 79 журналістів та працівників медіа, які загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – розповів голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Про це стало відомо під час міжнародної експертної дискусії "Два важких роки війни: досвід подолання викликів для безпеки журналістів та стійкості медіа", як передає видання Укрінформ.

У сучасному світі журналістика стикається з різними викликами та загрозами, такими як цензура, переслідування, дезінформація та інші форми обмежень. Національні та міжнародні організації продовжують працювати над захистом свободи преси та прав журналістів, а також над забезпеченням доступу до об'єктивної та достовірної інформації для громадян.

Медійники є голосом громадськості та відображають інтереси громадян, тому будь-яка спроба обмежити їхню свободу є неприпустимою. Читачі та глядачі мають право на отримання правдивої та об'єктивної інформації. Тому у Всесвітній день свободи преси ми повинні вшановувати цю важливу принципову позицію та підтримувати свободу слова та журналістську незалежність.