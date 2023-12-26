Чечня та Іран планують створити спільну авіакомпанію

Про це Хучієв написав у своєму телеграм-каналі.

Він додав, що обговорив цю ідею з гендиректором іранської авіакомпанії Mahan Air Арабнеджадом Ханукі Хамідом Хоссейном.

"Співпраця Чечні з Іраном, окрім встановлення регулярного авіасполучення, передбачає у тому числі створення спільної авіакомпанії для зниження вартості авіаперевезень та авіапромислового кластера для авіаційної індустрії Росії та Ірану»,— написав Хучієв.

Він додав, що співпраця республіки з Іраном ведеться для встановлення регулярного авіасполучення. Воно, за словами Мусліма Хучієва, зміцнить торговельно-економічні та культурні зв'язки регіонів та сприятиме розвитку туризму.