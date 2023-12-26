Чечня та Іран планують створити спільну авіакомпанію
Голова уряду Чечні Муслім Хучієв розповів про плани республіки створити спільну з Іраном авіакомпанію
Про це Хучієв написав у своєму телеграм-каналі.
Він додав, що обговорив цю ідею з гендиректором іранської авіакомпанії Mahan Air Арабнеджадом Ханукі Хамідом Хоссейном.
"Співпраця Чечні з Іраном, окрім встановлення регулярного авіасполучення, передбачає у тому числі створення спільної авіакомпанії для зниження вартості авіаперевезень та авіапромислового кластера для авіаційної індустрії Росії та Ірану»,— написав Хучієв.
Він додав, що співпраця республіки з Іраном ведеться для встановлення регулярного авіасполучення. Воно, за словами Мусліма Хучієва, зміцнить торговельно-економічні та культурні зв'язки регіонів та сприятиме розвитку туризму.
- 7 грудня президент Росії Володимир Путін зустрівся у Кремлі з президентом Ірану Ебрахімом Раїсі. На зустрічі, яка тривала понад п'ять годин, представники країн обговорили двосторонні відносини та питання з міжнародного порядку денного.
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