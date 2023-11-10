Чому все менше українців хочуть мобілізуватися, коли Канада передасть російський літак Києву. Акценти світових ЗМІ 10 листопада

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 10 листопада.

Як вирішити проблему з кадрами в ЗСУ? Дозволити українцям самим вибирати, де служити

У Politico написали, що українці знаходять гнучкі способи поповнення лав ЗСУ. Там пишуть, що на тлі корупції у призовних пунктах, все більше українців хочуть обирати самим, де їм служити. Однак під час війни це може бути розкішшю.

Журналісти розповідають історію офіцера медичної служби 112-ї бригади Олександра Антонова, який пішов до української армії в червні після півроку пошуку потрібного підрозділу за допомогою онлайн-платформи найму LobbyX.

Бригада, яку він вибрав, дала йому лист про призначення, але йому все одно довелося "торгуватися", коли він пішов у місцевий призовний пункт, щоб вступити.

"У мене були певні проблеми, оскільки центр намагався мобілізувати мене там, де була потреба, а не за листом, який я мав. Та спілкування з моєю військовою частиною і додатковий лист-клопотання від них допомогли вирішити цю проблему", – сказав Антонов.

Незважаючи на те, що місцеві вербувальники, можливо, зволікали і намагалися скасувати лист, Антонов робив саме те, що хотів Київ. Український уряд вважає, що найкращий спосіб мати вмотивовану армію для боротьби з російськими загарбниками — це дозволити добровольцям подавати заявки на ті посади, які вони вважають найкраще підходящими у війні за національне виживання проти ворога.

З моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року поповнення лав відбувалося двома способами. Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, вони можуть бути призвані, і в цьому випадку вони не мають вибору, куди їх відправлять. Уряд, однак, заохочує добровольців випереджати гру та претендувати на конкретну роботу чи полк, особливо, якщо вони мають навички, такі як лікарі та інженери, або кухарі та електрики.

Це відбувається на тлі низки корупційних скандалів із зловживанням владою в офіційних центрах вербування, які звинувачуються в дозволі тисячам чоловіків нелегально втекти з країни. Президент України Володимир Зеленський був змушений провести масову перевірку пунктів комплектування і в серпні заявив, що за результатами перевірок відкрито 112 кримінальних справ.

Багато українців все ще хочуть воювати, але воліють записуватися в ті підрозділи, які вони знають і яким довіряють, а не відправляти їх на фронт через пункти комплектування. "Можливість вибору є основним правом кожної людини, незалежно від того, війна чи мир. А такі важливі рішення, як рішення щодо мобілізації, можливі лише в ситуації свободи вибору", – зазначила керівник військового відділу LobbyX Ольга Бандрівська.

У неділю міністр оборони Рустем Умеров затвердив таку схему добровільного призову до 2028 року.

Проте досвідчені українські воїни, деякі з яких воюють по два роки без демобілізації, вважають, що в умовах війни, яка вирує в таких масштабах, дозволити таку свободу вибору – це розкіш.

"Командири краще знають, які професії їм потрібні і куди розмістити людей, щоб використовувати їх якнайкраще. Вони єдині, хто бачать повну картину", – розповів український військовослужбовець 67-ї механізованої бригади Борис Дончанін.

Великим бар’єром є невідомість того, що чекає людину у разі мобілізації. Коли справа доходить до військової служби, більшість людей не хочуть грати в лотерею, а хочуть приймати власні рішення. І розуміння їхніх умінь, досвіду та сильних сторін допоможе Україні перемогти, сказала Бандрівська.

У той час як український уряд все ще працює над новою ефективною стратегією набору військовослужбовців, багато з найбільш боєздатних підрозділів України вже активно набирають персонал через звичайні веб-сайти пошуку роботи, їхні офіційні веб-сайти або HR-платформи, такі як служба набору військової служби LobbyX – соціальне підприємство, яке допомогло працевлаштуватися в армію понад 2,2 тис. волонтерів, – зазначив генеральний директор LobbyX Владислав Грезєв.

Станом на 2023 рік Сили оборони України нараховують 1 млн солдатів, з них 800 тис. служать безпосередньо в Збройних силах, сказав Умеров під час конференції Ялтинської європейської стратегії у Києві у вересні.

Росія має набагато більше живої сили, і навіть після величезних втрат у неї все ще перебуває понад 400 000 солдатів в Україні, близько 20 000 росіян мобілізуються в армію щомісяця, заявив українським ЗМІ представник військової розвідки України Андрій Юсов .

Хоча Путін боїться оголосити нову хвилю мобілізації до виборів у березні 2024 року, та українські чиновники побоюються, що він зробить це після.

"За різними оцінками, кількість осіб, які підлягають мобілізації, може становити від 400 до 700 тисяч осіб", – повідомляв у вересні Генштаб української армії.

Ні Україна, ні Росія не повідомляють про військові втрати, оскільки це може підірвати моральний дух військ. Проте загальні втрати наблизилися до 500 000 убитими та пораненими, причому втрати росіян були значно вищими, повідомляв New York Times у серпні.

Чи передасть Канада російський вантажний літак Україні

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The Washington Post написали статтю про те, що Канада хоче передати Україні захоплений нею російський літак, але журналісти намагалися з’ясувати, чи це законно?

Величезний вантажний літак Антонов-124 авіакомпанії "Волга-Дніпро" зараз простоює в міжнародному аеропорту Торонто Пірсон. Через три дні після того, як Росія вторглася в Україну минулого року, літак Антонов-124 приземлився в міжнародному аеропорту Торонто Пірсон, щоб доставити 77 тонн наборів для тестування на коронавірус .

Це була його остання подорож на деякий час.

27 лютого 2022 року, перед запланованим вильотом АН-124, Канада заборонила російським літакам входити в свій повітряний простір або виходити з нього, затримавши літак у найбільш завантаженому авіахабі країни. Згодом уряд наклав санкції на російську авіакомпанію "Волга-Дніпро".

Літак, який видно з шосе — один із найбільших у світі вантажних літаків із російським прапором, намальованим на хвостовому оперенні, і синьою смугою, що тягнеться вздовж білого корпусу.

Тепер літак потрапив в більш масштабну боротьбу нового законодавства, за допомогою якого Канада претендує на повноваження вилучати заморожені активи організацій, які перебувають під санкціями, навіть якщо вони не пов’язані з жодним злочином, і використовувати їх на користь іноземних держав, які постраждали.

У червні уряд наказав арештувати літак. Влада хоче працювати з Києвом, щоб використати його "для компенсації жертвам порушень прав людини, відновлення міжнародного миру та безпеки й відбудови України".

Нові повноваження є першими у своєму роді в Групі семи промислово розвинутих країн, і уряд визнав, що "новий закон не перевірений і, ймовірно, зіткнеться з юридичними проблемами". У Кремлі захоплення назвали "цинічною і безсоромною крадіжкою".

Оскільки Захід намагається використати заморожені російські активи, щоб допомогти Києву перемогти загарбників і відбудувати Україну, за суперечкою уважно стежать як союзники, так і вороги.

"Канада абсолютно розширює межі закону про санкції", — сказав Вільям Пеллерін, партнер міжнародної торгової групи юридичної фірми McMillan в Оттаві. Джон В. Боскаріол, голова групи міжнародної торгівлі McCarthy Tétrault у Торонто, сказав, що Канада, як середня держава, "привертає вагу з точки зору масштабу цих заходів". Союзники, за його словами, "дуже уважно спостерігають, як це відбувається".

У березні Світовий банк оцінив, що відновлення України може коштувати щонайменше 411 мільярдів доларів. Союзники Києва на Заході хочуть, щоб цей рахунок заплатила Росія.

Міністр фінансів США Джанет Л. Єллен минулого місяця сигналізувала про підтримку європейської пропозиції про оподаткування воєнних доходів від 300 мільярдів доларів із заморожених резервів російського центрального банку, що зберігаються на Заході, і перерахування цих доходів в Україну.

"Країни стикаються з тими ж проблемами, що й після Другої світової війни», — сказав Джон Е. Сміт, колишній директор Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. "Як взяти активи, які належать державам-агресорам, щоб допомогти відбудувати країни, які були зруйновані чи пошкоджені? У наших правових системах немає простих відповідей на ці запитання".

Нові повноваження Канади, а саме розширення існуючого закону про санкції, набагато ширші. Вони дозволяють уряду конфіскувати заморожені активи, які знаходяться в Канаді. Немає жодних вимог, щоб активи були пов’язані зі злочином. Потім уряд може звернутися до суду з клопотанням про конфіскацію майна, розпорядитися майном і використати виручені кошти для відновлення іноземної держави або компенсації її народу.

"Ми вважаємо, що дуже важливо розширити наші законні повноваження, тому що буде дуже, дуже важливо знайти гроші для відновлення України", – сказала минулого року міністр фінансів Христя Фріланд. "Я не можу придумати більш відповідного джерела цього фінансування, ніж конфісковані російські активи".

Однак деякі аналітики кажуть, що новий закон, ймовірно, зіткнеться з проблемами з кількох причин, зокрема щодо того, чи є експропріація приватної власності прийнятною згідно з міжнародними правовими нормами, чи порушує конституційний захист від необґрунтованого обшуку та вилучення чи порушує двосторонні договори.

Як українські кінематографісти-військові допомагають ЗСУ і водночас знімають війну

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У The Gaurdian написали, як "українські режисери", оператори військових безпілотників, шукають "правильний ракурс" для зйомок нищення ворогів.

Оператор Ярослав Пілунський та монтажер Іван Банніков входять до складу загону безпілотників, які борються з росіянами в Донецьку.

Він каже, якщо дозволить ситуація на жорстокій східній лінії фронту України, Ярослав Пілунський полетить на своєму безпілотнику до "місця, яке я знаю, де росіяни постійно обстрілюють озеро, на тлі прекрасного заходу сонця".

Витрати Москви на боєприпаси і постійні вибухи в Україні представляють собою кінобюджет, про який 51-річний Пілунський міг лише мріяти у своєму колишньому житті, будучи поважним кінематографістом України. "Коли командний склад запитує, що я роблю, відповідаю: коли я ще зможу знімати таку велику кількість піротехніки? "

23 лютого 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, він працював у Римі, монтуючи фільм із великою міжнародною командою. Його єдиним контактом з безпілотниками на той момент був політ на простій моделі для розвідки місць зйомок фільмів.

Нині він — кращий оператор військового безпілотника Збройних сил України.

"Це інше життя: таке відчуття, ніби було 10 років тому", — говорить він про свою кар’єру в кіно. Трансформація настільки повна, що на даний момент назва останнього кінопроекту вислизає від нього. "Іноді я думаю: чи я все це уявив? Можливо, це захисний механізм у мозку".

У тому іншому житті він також був засновником Babylon 13, колективу режисерів, який почав своє життя під час протестів на Майдані 2013 року в Києві, знімаючи швидкі реактивні документальні фільми, що показують події з точки зору звичайних громадян. Нещодавно колектив створив гучний фільм One Day in Ukraine , знятий протягом 24 годин 8 березня 2022 року.

Сьогодні підрозділ Пілунського має для проживання сільський будинок на сході України, Донецької області, де басовою лінією осіннього співу птахів є гул важкої артилерії.

З моменту приєднання минулої весни Пілунський брав участь у багатьох найкривавіших боях повномасштабного вторгнення, зокрема за Київ, Запоріжжя та луганське місто Лисичанськ. "Саме там, у Лисичанську, ми побачили російський наступ, як це було у фільмах про Другу світову війну, у такому масштабі", – каже він. "Перша хвиля — це понад 15 одиниць бронетехніки. У двох інших хвилях було ще більше: навіть не злічиш. Це було досить важко".

Донедавна він і його колеги базувалися поблизу Часового Яру, беручи участь у виснажливих зусиллях відвоювати територію на південному фланзі Бахмута.

Місії складні та небезпечні. Кваліфіковані оператори безпілотників є цінними мішенями для ворога. Завдання – давати детальну розвідувальну інформацію, просуваючись впритул до позицій противника.

Пілунський каже, що він використовує свої навички оператора, щоб надати найкращого можливого відчуття глибини та масштабу, скажімо, траншеям, прихованим у лісі чи за смугами дерев.

"Це схоже на видобуток корисних копалин — ви просто копаєте вугілля і повинні переконатися, що воно вас не поховає", — сказав він про свою нескінченну роботу.