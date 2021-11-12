Доба на фронті: окупанти 13 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, поранено українського військового
11 листопада російські окупаційні війська 13 разів обстріляли позиції ЗСУ й поранили українського військового
Про це повідомили у штабі ООС.
Біля Мар'їнки окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Новозванівку тричі обстріляли з артилерії калібру 122 мм, протитанкового ракетного комплексу, мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів
У районі Зайцевого ворог здійснив два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також безпілотним літальним апаратом скинув постріли ВОГ-17.
Поблизу Троїцького російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів.
Неподалік населених пунктів Гнутове та Луганське окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.
Широкине обстріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
По Кримському ворог двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, імовірно, "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Унаслідок обстрілів з боку російських окупантів було поранено одного захисника України. Зараз він перебуває в лікарні у задовільному стані.
Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь із дозволеної Мінськими домовленостями зброї та змусили противника припинити обстріли.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.02
Купівля 26.02Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.73Продаж 30.15
- Актуальне
- Важливе