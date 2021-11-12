Доба на фронті: окупанти 13 разів порушили режим "тиші" на Донбасі, поранено українського військового

Про це повідомили у штабі ООС.



Біля Мар'їнки окупанти вели вогонь з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.



Новозванівку тричі обстріляли з артилерії калібру 122 мм, протитанкового ракетного комплексу, мінометів калібру 120 мм і великокаліберних кулеметів



У районі Зайцевого ворог здійснив два обстріли, використовуючи гранатомети різних систем, а також безпілотним літальним апаратом скинув постріли ВОГ-17.



Поблизу Троїцького російські найманці обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів.



Неподалік населених пунктів Гнутове та Луганське окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.



Широкине обстріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.



По Кримському ворог двічі відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.



Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, імовірно, "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.



Унаслідок обстрілів з боку російських окупантів було поранено одного захисника України. Зараз він перебуває в лікарні у задовільному стані.



Військові ЗСУ відкривали вогонь у відповідь із дозволеної Мінськими домовленостями зброї та змусили противника припинити обстріли.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb