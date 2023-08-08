На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 8 серпня.

Пов'язані з Путіним росіяни обходять санкції Заходу, а в Грузії не вітають рузьких

Росіяни, пов'язані з Путіним або військовими, обходять санкції й викликають протест, пише The Washington Post. Попри серйозні санкції, спрямовані на ізоляцію Росії через війну в Україні, десяткам росіян, пов’язаних з президентом Володимиром Путіним або російськими військовими, все ще раді в країнах Європейського Союзу, що викликає критику з боку політиків і антивоєнних активістів. Видання каже, серед критиків є лідери Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, які наполягають на більш активних діях, привертаючи увагу до випадків, які, здається, суперечать меті санкцій Заходу, що використовувалися для відмови у видачі віз і арешту яхт, нерухомості та іншого майна.

Дослідник Фонду боротьби з корупцією в РФ Георгій Албуров сказав, що після вторгнення багато представників російської еліти були змушені визнати, що вони побудували цілі життя на Заході й що санкції відріжуть їх від альтернативного існування "подалі від життя за Володимира Путіна".

Фото: ілюстративне

Багато з цієї еліти, включно з деякими чиновниками, відправили своїх дітей жити за кордон і мали офшорні банківські рахунки та будинки для відпочинку – і все це в країнах, які зараз Путін вважає ворогами. Тому санкції Заходу необхідно змінити, щоб врахувати російські реалії. Адже російські чиновники рідко реєструють нерухомість на свої імена, замість цього використовують імена своїх адвокатів або родичів. Як правило, їхні сини та дочки продовжують жити на Заході, де вони продовжують користуватися їхнім майном, витрачати та інвестувати свої активи. "Якщо ти багатий чиновник або якийсь шахрай чи злодій, то це дуже легко. Можна просто сісти на приватний літак і полетіти. Ви можете купити громадянство, ви можете купити посвідку на проживання або іноземну власність, яка дасть вам візу", зазначив Албуров, і додав, що це велике розчарування для тих, хто бореться з корупцією в Росії.

"Рузькі не вітаються": російських емігрантів вороже сприймають в Грузії, пише The Guardian. Після вторгнення в Україну тисячі росіян втекли до Тбілісі. Але графіті, які з’явилися по всьому місту, свідчать про те, що не всі раді їх бачити. Вторгнення в Україну викликало у грузинів складний набір емоцій: співчуття до українців і побоювання, що Росія незабаром може знову звернути свій погляд на Грузію, куди вона раніше вторглася у 2008 році. Якщо Росія виграє в Україні, грузини мали підстави побоюватися, що Кремль мав би сміливість прийти й завершити роботу, яку він розпочав у 2008 році. Якщо він програє, вони також побоюються, що маленька і слабка Грузія може стати легкою розрадою.

Також була ненависть. Ще до того, як почали з’являтися графіті, були написи на віртуальних стінах, виливи купоросу в соцмережах. Стурбовані громадяни поширили петицію про запровадження візового режиму для росіян. Як сказала тбіліська режисерка грузинського та абхазького походження Анна Дзяпшипа, "російсько-українська війна паралізувала процес переосмислення наших конфліктів, унеможливлюючи виявлення та усвідомлення власних помилок".

Китай обіцяє Росії бути неупередженим щодо війни в Україні, а в Польщі й Литві зростає напруга через навчання Білорусі

Китай запевнив Росію, що Пекін залишається неупередженим щодо війни в Україні, через день після того, як китайська делегація взяла участь у міжнародних переговорах щодо припинення конфлікту, де взяв участь Київ, але не Москва. Під час розмови в понеділок перший дипломат Китаю Ван I наголосив російському міністру закордонних справ Сергію Лаврову, що Китай і Росія є надійними та надійними хорошими друзями та партнерами.

Як пише CNN, дзвінок відбувся після дводенних переговорів, організованих Саудівською Аравією, де близько 40 країн, включаючи ключових союзників України – Сполучені Штати, Великобританію та Німеччину, а також Індію та низку країн Близького Сходу, зустрілися, щоб обговорити вирішення конфлікту, через майже 18 місяців від початку вторгнення Москви. За словами офіційних ЗМІ Саудівської Аравії, група погодилася з важливістю міжнародного діалогу для пошуку спільної точки зору, яка прокладе шлях до миру. Зазначається, що Лавров "цінує і вітає конструктивну роль", яку відіграє Китай у політичному розв’язанні "української кризи".

Разом з тим раніше повідомлялося, що Пекін високо оцінив поточні переговори, спрямовані на пошук формули миру в Україні, після того, як представник Китаю відвідав саміт у вихідні в Саудівській Аравії, який Росія розкритикувала як "приречений на провал". Китай заявив, що дводенна зустріч, яка відбулася в портовому морському місті Джидда королівства Перської затоки, допомогла консолідувати міжнародний консенсус щодо пошуку мирного вирішення конфлікту.

Фото: Reuters

The New York Times зауважило, що Саудівські переговори дають Україні пряму лінію зв'язку з країнами, які мають зв'язки з Росією. Так, для Києва ці переговори були частиною спроби заручитися підтримкою десятків країн, які залишилися осторонь війни, ще більше ізолюючи Росію. Обговорення не проходило без участі росіян і не привело до офіційної декларації чи заяви.

І все ж проблиск прогресу був. Китай, який не брав участі в попередніх переговорах у червні, цього разу був активним учасником і дав зрозуміти, що він готовий взяти участь у третьому раунді переговорів – раунді, який може передувати зустрічі глав держав, каже Європейський Союз.

Білорусь розпочала військові навчання біля свого кордону з Польщею та Литвою, відтак через присутність пов'язаних з Росією найманців Вагнера напруга у двох країнах НАТО зростає. І Польща, і Литва посилили охорону кордонів після того, як тисячі бойовиків Вагнера прибули до Білорусі, яка є союзником Росії, відповідно до угоди, що припинила збройне повстання найманців в кінці червня та дозволила їм та їх лідеру Євгенію Пригожину уникнути кримінальних звинувачень.

Лідери двох країн НАТО заявили, що готові до провокацій з боку Москви та Мінська у чутливій зоні, де обидві країни межують з Білоруссю, а також з російським ексклавом Калінінградом. The Guardian пише, що коментарі були записані на початку серпня після того, як два білоруські гелікоптери на короткий час пролетіли на низькій висоті в повітряному просторі Польщі. Хоча білоруська влада спростувала в'їзд своїх гелікоптерів до Польщі. Міністерство оборони Білорусі заявило, що навчання, які почалися в понеділок, базуються на досвіді "спеціальної військової операції" – термін, який Росія використовує для своєї війни в Україні.

Зазначається, що військові аналітики на Заході вже давно розглядають Сувальський коридор як потенційну точку спалаху в будь-якому протистоянні між Росією та НАТО. Вони хвилюються, що Росія може спробувати захопити розрив і відрізати три країни Балтії від Польщі та інших країн НАТО.

Як на півдні України воюють морські піхотинці, підготовані НАТО, та замах на вбивство Зеленського

Журналісти The Times провели два тижні з військовослужбовцями бригад, навчених та підготованих країнами НАТО, щоб дізнатися, як і де йде контрнаступ. Їм дозволили відвідати кілька бригад морської піхоти – дві з них нещодавно сформовані, – які діють на одній частині південного фронту, щоб почути від самих військ про їхню роль у контрнаступі. Видання каже, військові мають західну техніку і підготовку. У деяких є англомовні командири, що незвично для української армії, і навіть євангельський капелан з американським акцентом.

Нові українські бригади, навчені та оснащені за стандартами НАТО, виглядають і відрізняються від багатьох інших українських підрозділів. Зараз ці морські піхотинці мають американські автомати M4 і їздять на Humvee, які вони перефарбували, змінивши пустельний коричневий колір транспортних засобів, які так часто можна побачити в Афганістані та Іраку, на темно-зелений для кращого прикриття пишної сільської місцевості України. "Багато хто думав, що буде дуже швидко, і восени ми будемо в Криму", – розповів командир батальйону Олександр. "Але кожен метр лінії дерев – це дуже важко", і додав: "Це не спринт. Це марафон".

Фото: Суспільне Рівне

The Washington Post зазначає , що українські силовики заарештували українку за підозрою в допомозі російським спецслужбам, зокрема в причетності до замаху на президента Володимира Зеленського минулого місяця. Підозрювана російська інформаторка була колишньою продавчинею військового магазину на території однієї з військових частин в місті Очаків, яке відвідав Зеленський.

У СБУ заявили, що вона збирала розвіддані про запланований візит Зеленського до Миколаєва наприкінці липня, щоб спланувати російський авіаудар з метою вбити президента, пише CNN. Однак співробітники СБУ отримали інформацію про «підривну діяльність підозрюваного» та вжили додаткових заходів безпеки, які зірвали змову.

Оголошення про арешт надійшло через день після того, як офіційні особи з десятків країн завершили переговори в Джидді в Саудівській Аравії, спрямовані на обговорення мирного плану в Україні.

Як відомо, Зеленський зіткнувся з кількома замахами на життя після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Російський спецназ отримав завдання знищити українського президента на початку війни.