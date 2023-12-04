ДТЕК планує завершити будівництво найбільшої у Східній Європі вітроелектростанції до кінця 2025 року

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що проєкт підтримують Європейська комісія та уряди України й Данії. Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищать 650 млн євро, з них 450 млн євро буде складено в другу чергу ВЕС.

Друга черга ВЕС складатиметься з 64 вітротурбін (по 6 МВт) із загальною потужністю 384 МВт.

Фінально перша та друга черги Тилігульської ВЕС матимуть потужність 500 МВт (83 вітротурбіни).

"Станція буде здатна виробляти близько 1,7 ТВт-г електроенергії щороку. Цього достатньо для потреб 900 тис. домогосподарств. Очікується, що проєкт дозволить скоротити викиди CO2 щороку на 1,7 млн тонн", - поінформували в ДТЕК.

ДТЕК готовий розпочати будівництво другої черги ВЕС у 2 кварталі 2024 року, а закінчити будівництво в кінці 2025 року. Поступове підключення до мережі змонтованих вітротурбін очікується з кінця 2024 року.