Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Ембарго на експорт українського зерна до ЄС не можна продовжувати. Немає ні правових підстав, ні жодних аргументів
OPINION

Ембарго на експорт українського зерна до ЄС не можна продовжувати. Немає ні правових підстав, ні жодних аргументів

Микола Княжицький
17 серпня, 2023 четвер
07:00
Погляд зерно, пшениця

Днями Районна прокуратура в місті Жешув повідомила про результати масштабного розслідування щодо начебто використання "технічного зерна" з України для виробництва борошна. Підозри вручено трьом фігурантам

Першого обвинувачено, що він продав польській компанії 111 тонн зерна, приховавши, що в Україні збіжжя придбали як "технічне зерно". Вартість зловживання - 150 тисяч злотих (1 мільйон 300 тисяч гривень). 

Другій особі висунуто протилежну підозру: в Україні вона закупила споживче зерно, але для зниження суми податків в митних документах воно оформлене як "технічне". Вартість зловживання - 91 тисяча злотих. 

Третя особа імпортувала ріпак і кукурудзу, вказуючи в митній декларації, що вони "технічні", хоч насправді були споживчими та так використовувалися. Вартість завезеного до Польщі зерна - 6,3 мільйона злотих, вартості збитків для держави не вказано. 

Поляки не їли "технічного зерна"

Жешувська прокуратура об’єднала справи про "українське зерно" з усієї країни, провівши 283 обшуки. І хоч в комюніке правоохоронців зазначено, що будуть ще й інші обвинувачення, але після чотирьох місяців роботи прокурорів можна констатувати: результати масштабного слідства не вражають, великих зловживань не виявлено.

Це добре, що польські органи правопорядку виявляють незаконні оборудки, взявши імпорт українського зерна під особливо прискіпливий контроль. Бо сама справа імпорту мала і надалі має значний суспільний резонанс, впливаючи на експорт української агропродукції до ЄС та інших регіонів світу. 

Нагадаю, що "технічне зерно" призначається для виготовляння біогазу і воно не може споживатися ні людьми, ні тваринами (зернові - основа комбікорму). У квітні ц. р., в розпал протестів проти "напливу" мільйонів тонн українського зерна на польський ринок, місцеві медіа заполонили сенсаційні матеріали про використання "технічного зерна" для випічки хліба. А отже, отруювання (!) поляків. 

"Агроунія", нова політична сила, яку очолює Міхал Колодзейчак, організувала блокади прикордонних переходів з Україною з гаслами "зупинити наплив українського зерна", "припинити руйнацію" польського сільського господарства тощо. 

Тодішню температуру пристрастей можна відчути зі слів однієї з депутаток опозиційної "Громадянської платформи", яка в парламенті драматично запитувала міністра сільського господарства: "Вимагаємо інформації, що сталося з технічним зерном? Чи його контролювали, чи його досліджували на кордоні й, головне: чи поляки їдять продукти з технічного зерна?" 

Міністр Роберт Телус спростовував неправду щодо "напливу" українського зерна і використання "технічного" для випікання хліба. Проте його уряд в односторонньому порядку запровадив ембарго на імпорт всієї агропродукції з України, яке за підсумками переговорів з Європейською комісією та Україною обмежено до чотирьох видів зерна. 

Що робити з брехнею?

Масовим завозом українського зерна "з великим вмістом пестицидів" Польща аргументувала в перемовинах з Україною і Єврокомісією необхідність запровадження ембарго, бо таке рішення належить до компетенції Брюсселя. Сьогодні стало відомо, що пестицидів не виявлено, за винятком, імовірно, однієї партії в 100 тонн, хоч жешувська прокуратура мовчить про хімікати. 

Висновок простий: аргументація щодо запровадження ембарго на українське зерно заснована на брехні. І що нам робити з цією брехнею, наші польські друзі? 

Вдавати, що нічого не трапилося і промовчати під час переговорів про продовження ембарго після 15 вересня? Чи все-таки визнати, що використання таких методів порушує всі норми міжнародного права, не кажучи про дотримання норм у відносинах між добрими сусідами? І ембарго не продовжувати. 

У липні прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що заборону буде продовжено навіть в односторонньому порядку, бо Польща має дбати, перш за все, про власні інтереси. Дипломатичний скандал, який спричинила ця заява, завершився формуванням польським МЗС "7 пунктів" щодо відносин із Україною. Насправді документ - це форма ультиматуму з погрозою блокувати інтеграцію України з Євросоюзом, коли наша держава ставитиметься в залежність від обмеження експорту своєї продукції до ЄС. 

Запитання про нового союзника Туска   

У Польщі почалася кампанія парламентських виборів 15 жовтня. На її старт, напередодні Дня Польських збройних сил (15 серпня), президент Анджей Дуда, по суті, повторив заяву свого дипломатичного відомства: у відносинах з Україною його країна керуватиметься власними інтересами. 

Отже, ембарго має продовжитися попри все. 

Що на це скаже опозиція? В боротьбі за голоси сільських виборців "Громадянська платформа" зробила хід конем і прийняла на списки своїх кандидатів Колодзейчака та інших активістів "Агроунії". Соціологи передбачають, що завдяки цьому "ГП" може отримати додаткових 1-2% голосів. 

Але союз з радикально популістською "Агроунією" не буде легкою прогулянкою. Свідомий цього і Дональд Туск, лідер партії, який уважно вислухав декларації Колодзейчака: "Сьогодні в нас авральна ситуація, а цей проєкт ["Агроунія"] нестандартний. Я зроблю все, щоб цей проєкт став надійним". 

Туск як колишній прем’єрміністр і, особливо, голова Європейської комісії продемонстрував повне розуміння стратегічного значення для Польщі та ЄС незалежності України, нашої перемоги у війні з Росією. Він справжній друг України. І тому хочеться вірити, що він докладе зусиль, щоб його союзник став надійним також для України. 

Щоб не поширював неправди про "наплив" українського зерна і його "катастрофічні наслідки" для польського аграрного сектора. Не організував блокування українського кордону під гаслом зупинки ввезення українського "технічного зерна", яке "труїть поляків" тощо.

Подібна "аргументація" має залишитися в минулому, бо оприлюднені дані про масштаби завозу українського зерна (Єврокомісією і польським урядом) показали, що "дестабілізація" польського сільськогосподарського ринку - це міф. Мільйони тонн зерна залишилися на польських елеваторах, бо фермери та власники агропідприємств думали, що взимку і навесні 2023 року ціна на нього зросте, а вона впала. 

Невже блокуватимуть інтеграцію України з ЄС? 

Із ситуації, що склалася довкола експорту української агропродукції до ЄС, маємо зробити висновки. І насамперед політичні, бо справа стосується винятково політики, зокрема наших відносин із західними сусідами, яких справедливо вважаємо найближчими друзями. Надзвичайна допомога Україні та українцям після 24 лютого 2022 року цьому переконливий доказ. 

І буде політичним злочином, коли цей капітал ми з поляками розтратимо. З розумінням того, що по суті все залежить від Польщі, її влади та опозиції. Як вони сьогодні "застелять" українсько-польське ліжко, так ми разом і "виспимося". 

Істерика польських фермерів, агрохолдингів та їхніх представників у політиці продемонструвала успішність обраної ними стратегії. На сьогодні ключовою темою виборчої кампанії - а отже, і програми майбутнього уряду - буде заспокоєння вимог саме цього середовища. 

Для них війна в Україні, потреби нашого фронту, запити держави і суспільства - не предмет для співчуття і допомоги. Навпаки, вони використають будь-який привід для підняття антиукраїнської хвилі й виторгування для себе додаткових пільг і субсидій. А для реалізації власного інтересу вживатимуть всі засоби: істерію, фейки та відверту брехню. Їм не указ міжнародне законодавство та внутрішнє право ЄС.

Згода на такий підхід дорівнює розумінню того, що Україна не стане членом ЄС, бо нас заблокують сусіди. 

У відносинах з Польщею "медовий місяць", який настав після 24 лютого, закінчився. Для переважної більшості українців - це несподіванка і шок. Я впевнений, що і це випробування Україна пройде, бо в нас немає іншого виходу. 

Переможемо Росію, переможемо бруд і брехню про себе від інших сусідів. 

І насамкінець. Напередодні 15 вересня польська влада та опозиція відповідатимуть на запитання не лише про підтримку нашої інтеграції з ЄС і НАТО, але перш за все про допустимість збігу своєї політики з політикою Російської Федерації. На шкоду Україні, для якої експорт агропродукції є однією з економічних підвалин протистояння з Москвою.  

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Економіка
Польща
Микола Княжицький
зерно
зернові
Читайте також:
обстріл, ППО
16 серпня, 2023 середа
Сили ППО вночі знищили 13 безпілотників
На фото: колаборант
16 серпня, 2023 середа
Контррозвідка на Київщині затримала "крота", який намагався вступити до ДШВ для збору розвідданих
Віктор Ягун
15 серпня, 2023 вiвторок
"Їм не треба когось шукати": генерал-майор Ягун розповів, як Росія вербує агентів в Україні
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.87
  • EUR
    Купівля 40.69
    Продаж 41.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
17 серпня
07:27
Бойовики Нігерія
Унаслідок теракту в Нігері загинули 17 військових
07:18
Індія повінь
В Індії кількість загиблих через великі зливи зросла до 71
07:05
Оновлено
У Львові невідомий побив трансгендерну військову. Омбудсмен відреагував
07:00
Анонс
Владислав Кабаєв, Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук та Владислав Ванат (зліва - направо)
"Динамо" - "Аріс": де та коли дивитись вирішальний матч киян у єврокубках
06:55
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
Цієї осені чи зими Україна не отримає винищувачі F-16, - Ігнат
06:45
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
В одному з сіл на окупованому Запоріжжі росіяни облаштували на території цивільного будинку польовий шпиталь, - Генштаб
06:19
Україна - Євросоюз
Україна повністю запустила зону вільної торгівлі з Північною Македонією
06:07
Зі звільненого Урожайного вивезли останніх цивільних
05:59
Білий дім
У Білому домі заперечили дискусії про територіальні поступки РФ в обмін на членство України у НАТО
05:46
Олексій Арестович
"Цікаво, що буде": на Арестовича подали заяву в СБУ через висловлювання, що українці "розлюднили окупантів" 
05:36
шахраї, інтернет-злодії
У Данії росіянин намагався вкрасти у Центробанку $3,5 млрд - його засудили
05:08
канабіс
Уряд Німеччини підтримав легалізацію канабісу. Слово за парламентом
04:40
Євген Пригожин "Вагнер"
Міноборони РФ змушує низку країн Африки відмовитися від співпраці з ПВК Вагнера, - ISW
04:12
ДСНС, Словенія, повінь
Порятунок від повені: українські рятувальники у Словенії змінили напрямок русла ріки
03:44
Картка єВідновлення
Ще три банки доєдналися до держпрограми єВідновлення
03:16
Герман Галущенко
Україна не буде продовжувати контракт з РФ на транзит газу в ЄС
02:48
наркотики
У Москві суд виправдав обвинувачених у контрабанді понад 470 кілограмів кокаїну
02:20
КНДР
США ввели санкції проти компаній, що сприяють торгівлі зброєю між Росією і КНДР
01:52
Укртатнафта
Уряд передав Укрнафті арештовані активи російської Татнафти, зокрема близько 100 АЗС
01:24
G20
"Разом з партнерами працюємо, щоб бути серед запрошених на саміт G20", - МЗС України
01:24
Поліція Києва
У Києві дві 12-річні дівчинки загинули, впавши з 15-го поверху
00:55
російський прапор у Нігерії на підтримку путчистів
США відправляє до Нігеру нового посла: вона очолить зусилля задля припинення держперевороту
00:16
Суперкубок УЄФА
Суперкубок УЄФА: "Манчестер Сіті" здолав "Севілью" у серії пенальті
2023, середа
16 серпня
23:59
прапор Росії
Проєкт "Хочу жити" оголосив програму допомоги російським політв'язням
23:48
Луцьк
Удар РФ по шведському заводу SKF у Луцьку: окупанти назвали підприємство військовим об'єктом
22:50
Болгарія
Болгарія приєднується до декларації G7 щодо безпекових гарантій Україні
22:33
Оновлено
свічка_скорбота
На фронті загинув брат футболіста "Динамо" 
21:59
Геннадій Лопирьов
Сидів за зброю та хабарі: у РФ повідомили про смерть ще одного генерала
21:49
Ексклюзив
Володимир Огризко
На Заході хочуть перемоги України, але не підтримують поразку Росії, - дипломат Огризко
21:43
фейк, фейки
Росія запустила фейк, нібито бійці ЗСУ пограбували та спалили аптеку в Часовому Яру
21:43
Володимир Зеленський
Зеленський: у кожній бойовій бригаді питають насамперед про дрони, РЕБ і ППО
21:05
Ексклюзив
Роман Костенко
Російські війська проводять стратегічну оборонну операцію з елементами наступу: деталі від полковника СБУ
20:52
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Швидкої перемоги України у цій війні не буде. Колонка Сергія Згурця
20:40
Окупанти на Донеччині "засудили" полонених азовців Авраменка та Романюка до 24 років ув'язнення
20:08
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко розкритикував гру "Динамо" перед другим матчем проти "Аріса" у Лізі конференцій
20:07
G20
Очільник МЗС Індії підтвердив, що Україну не запросили на саміт G20
20:06
OPINION
Юрій Богданов
Нам не пощастило жити всередині історії
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 539-го дня війни: звільнення Урожайного на Донеччині та ліквідація "партії окупантів" за допомогою підпілля 
19:55
Оновлено
Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу загинув 18-річний хлопець, поранено 2-річну дівчинку
19:45
окупанти крим
Генштаб: окупанти заборонили переміщення мирних жителів між Голою Пристанню та Кінбурнською косою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV