Енергоатом не підписуватиме угод з РФ при закупівлі ядерних реакторів у Болгарії
У НАЕК "Енергоатом" заявили, що не мають наміру підписувати угоду з РФ при купівлі у Болгарії ядерних реакторів та іншого енергетичного обладнання російського виробництва
Про це Енергоатом повідомив у Телеграмі.
"Інформуємо, що переговори з урядом Болгарії щодо купівлі Україною двох ядерних реакторних установок для встановлення їх на майданчиках недобудованих енергоблоків №№ 3, 4 Хмельницької АЕС дійсно тривають. Та, попри заяви Миколи Штейнберга, Україна не здійснює жодних перемовин і не планує підписувати жодних документів з Росією", – зазначили в компанії.
Наголошується, що встановлення реакторних установок, за умови успішних перемовин з болгарською стороною, здійснюватиметься разом з міжнародними партнерами Енергоатому, зокрема американською компанією Westinghouse, з якою укладено угоди щодо будівництва в Україні нових енергоблоків.
"При цьому Україна жодним чином не залежатиме від країни-агресорки в будь-якому технічному обслуговуванні вищезазначеного устаткування", – додали в компанії.
Крім того, Енергоатом повідомив, що наразі АТ КІЕП та ДП НДІБК провели обстеження елементів, конструкцій та вузлів недобудованих будівель і споруд енергоблоків №3 та № 4 Хмельницької АЕС. У межах техніко-економічних обґрунтувань підтвердили можливість використання наявних конструкцій для подальшого завершення будівництва обох блоків.
Станом на початок липня 2023 року результати обстеження підтверджують актуальність висновків спеціалізованих експертних організацій щодо можливості добудови енергоблоків на тих будівельних конструкціях, які були зведені раніше, додали в Енергоатомі.
- Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 липня, прибув з візитом до Болгарії. Під час його візиту сторони підписали декларацію про підтримку євроатлантичної інтеграції України та співпрацю у сфері енергетики. Також парламент Болгарії проголосував за членство України в НАТО та підтримку української Формули миру.
- Також Україна близька до укладення угоди з Болгарією щодо купівлі двох ядерних реакторів російського виробництва та іншого критично важливого енергетичного обладнання. За угодою болгарська державна енергетична компанія NEK мала продати НАЕК "Енергоатом" обладнання з недобудованої АЕС "Белене" щонайменше за 600 млн євро. Згодом колишній головний інженер Чорнобильської АЕС, ексзаступник міністра палива та енергетики (2002-2006 рр.) Микола Штейнберг висловив думку, що для придбання реакторів та такого обладнання має бути підписана тристороння угода між Україною, Болгарією та Росією.
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