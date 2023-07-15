Про це Енергоатом повідомив у Телеграмі.

"Інформуємо, що переговори з урядом Болгарії щодо купівлі Україною двох ядерних реакторних установок для встановлення їх на майданчиках недобудованих енергоблоків №№ 3, 4 Хмельницької АЕС дійсно тривають. Та, попри заяви Миколи Штейнберга, Україна не здійснює жодних перемовин і не планує підписувати жодних документів з Росією", – зазначили в компанії.

Наголошується, що встановлення реакторних установок, за умови успішних перемовин з болгарською стороною, здійснюватиметься разом з міжнародними партнерами Енергоатому, зокрема американською компанією Westinghouse, з якою укладено угоди щодо будівництва в Україні нових енергоблоків.

"При цьому Україна жодним чином не залежатиме від країни-агресорки в будь-якому технічному обслуговуванні вищезазначеного устаткування", – додали в компанії.

Крім того, Енергоатом повідомив, що наразі АТ КІЕП та ДП НДІБК провели обстеження елементів, конструкцій та вузлів недобудованих будівель і споруд енергоблоків №3 та № 4 Хмельницької АЕС. У межах техніко-економічних обґрунтувань підтвердили можливість використання наявних конструкцій для подальшого завершення будівництва обох блоків.

Станом на початок липня 2023 року результати обстеження підтверджують актуальність висновків спеціалізованих експертних організацій щодо можливості добудови енергоблоків на тих будівельних конструкціях, які були зведені раніше, додали в Енергоатомі.