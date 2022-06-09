Фінляндія готується до того, що Росія спробує влаштувати штучну кризу на кордоні, - суспільний мовник Yle
Уряд Фінляндії вніс до парламенту пропозицію про внесення змін до Закону про прикордонну охорону, що дозволятиме не пропускати мігрантів до країни, а залишати біля кордону
Про це повідомляє суспільне мовлення Фінляндії Yle.
Уряд вніс до парламенту законопроєкт, який послаблює правозахисну складову міграційного режиму країни. Він передбачає можливість тимчасово централізовано утримувати поблизу кордону осіб, які незаконно його перетинають.
Це нововведення стосуватимуться лише тих випадків, коли йдеться про штучну маніпуляцію міграційними потоками.
- Нагадаємо, нещодавно в Польщу з Білорусі намагалися проникнути 32 людини. Інциденти сталися на дільницях Пласку, Біловежа, Кузниця, Новий Двір та Дубичі Церківні. Двох людей з Туреччини та Молдови були затримані за допомогу перейти кордон.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.03
Купівля 34.03Продаж 34.96
-
EUR
Купівля 36Продаж 37.27
- Актуальне
- Важливе