Фінляндія готується до того, що Росія спробує влаштувати штучну кризу на кордоні, - суспільний мовник Yle

Про це повідомляє суспільне мовлення Фінляндії Yle.

Уряд вніс до парламенту законопроєкт, який послаблює правозахисну складову міграційного режиму країни. Він передбачає можливість тимчасово централізовано утримувати поблизу кордону осіб, які незаконно його перетинають.



Це нововведення стосуватимуться лише тих випадків, коли йдеться про штучну маніпуляцію міграційними потоками.

Нагадаємо, нещодавно в Польщу з Білорусі намагалися проникнути 32 людини. Інциденти сталися на дільницях Пласку, Біловежа, Кузниця, Новий Двір та Дубичі Церківні. Двох людей з Туреччини та Молдови були затримані за допомогу перейти кордон.

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