Генерала служби зовнішньої розвідки РФ знайшли мертвим у Москві, - ЗМІ

Про це передає видання GuildHall.

"Пістолет - це реліквія боїв на річці Халхін Гол. Отриманий мною під час перебування представником при спецслужбі Монголії", - написав генерал.

Зазначається, що він наклав на себе руки. Тіло Соцкова знайшла його дружина у квартирі будинку на вулиці Новаторів.

Відомо, що у 2006 році отримав премію за книгу "Операція Тарантелла", присвячену діяльності зовнішньої розвідки СРСР з 1930 по 1945 роки у Великій Британії.

Нещодавно в аеропорту Лондона затримали підозрюваного у шпигунстві на Росію. Перед тим, як його затримали, підозрюваний збирався вилетіти з Британії. Нині чоловік знаходиться під вартою.

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