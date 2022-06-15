Генерала служби зовнішньої розвідки РФ знайшли мертвим у Москві, - ЗМІ
У РФ знайшли тіло генерал-майора служби зовнішньої розвідки Росії Лева Соцкова, біля нього були пістолет і передсмертна записка
Про це передає видання GuildHall.
"Пістолет - це реліквія боїв на річці Халхін Гол. Отриманий мною під час перебування представником при спецслужбі Монголії", - написав генерал.
Зазначається, що він наклав на себе руки. Тіло Соцкова знайшла його дружина у квартирі будинку на вулиці Новаторів.
Відомо, що у 2006 році отримав премію за книгу "Операція Тарантелла", присвячену діяльності зовнішньої розвідки СРСР з 1930 по 1945 роки у Великій Британії.
- Нещодавно в аеропорту Лондона затримали підозрюваного у шпигунстві на Росію. Перед тим, як його затримали, підозрюваний збирався вилетіти з Британії. Нині чоловік знаходиться під вартою.
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