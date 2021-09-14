Громадський транспорт у разі локдауну не зупинятимуть, - Шмигаль

Про це він заявив на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Закривати (громадський транспорт) наразі ми не плануємо. Адаптивний карантин залишається адаптивним так, як він і був", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що до колективів перевізників діятимуть ті самі вимоги вакцинації (80% персоналу).

Шмигаль додав, що діятиме масковий режим і соціальне дистанціювання.

"У громадському транспорті вимагати сертифікати не доцільно", - наголосив прем'єр.