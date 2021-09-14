Громадський транспорт у разі локдауну не зупинятимуть, - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що транспорт під час жорсткого карантину закривати не планують
Про це він заявив на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.
"Закривати (громадський транспорт) наразі ми не плануємо. Адаптивний карантин залишається адаптивним так, як він і був", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що до колективів перевізників діятимуть ті самі вимоги вакцинації (80% персоналу).
Шмигаль додав, що діятиме масковий режим і соціальне дистанціювання.
"У громадському транспорті вимагати сертифікати не доцільно", - наголосив прем'єр.
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