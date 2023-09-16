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Головна Світ про Україну Кім Чен Ин у захваті від російської зброї, Захід боїться зближення РФ і Північної Кореї, Зеленський пригрозив сусідам через зерно. Акценти світових ЗМІ 16 вересня
Огляд

Кім Чен Ин у захваті від російської зброї, Захід боїться зближення РФ і Північної Кореї, Зеленський пригрозив сусідам через зерно. Акценти світових ЗМІ 16 вересня

Юлія Осим
16 вересня, 2023 субота
11:30
Світ про Україну міжнародний огляд

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оглянув російські літаки та кораблі, Захід боїться зближення Москви та Пхеньяна, але Китай, імовірно, іншої думки. ЄС скасував заборону на експорт українського зерна, однак три країни-сусідки продовжують блокування, на що відреагував Зеленський

На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 16 вересня.

Лідер Північної Кореї глибоко вражений авіабудівництвом РФ, а Захід боїться зближення Кіма та Путіна

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час свого турне до Росії оглянув військові літаки, аеродром та відвідав фрегат Тихоокеанського флоту "Маршал" у Владивостоці. Зазначається, що північнокорейському диктатору говорили про розширені можливості нових систем управління ракетним озброєнням, які дозволяють ефективно використовувати крилаті ракети морського базування "Калібр" проти морських і берегових цілей на відстані понад 1500 км від корабля. Також він оглянув винищувачі та штурмовик, гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинжал". Відтак, за повідомленнями ЗМІ Північної Кореї, їх лідер нібито був глибоко вражений відвідуванням російського авіабудівного заводу. 

Водночас зустріч Кіма та Путіна призвела до спекуляцій щодо потенціалу військового співробітництва між Москвою та Пхеньяном, пише CNN. Подробиць зустрічі немає, проте зрозуміло, чого кожен чекає від іншого. Росія потребує нових поставок боєприпасів і снарядів, оскільки її війна проти України затягується, а Пхеньян має запаси. Тоді як Північна Корея після багаторічних санкцій через ядерну та ракетну програму потребує всього – починаючи від енергоносіїв та продовольства і закінчуючи військовими технологіями, які є в Росії. 

Кім Чен Ин в Росії

Фото: Reuters

Але Захід боїться зближення РФ та Північної Кореї, зазначає видання. Зустріч двох лідерів викликала тривогу в країнах від Південної Кореї та Японії до України, Сполучених Штатів та їхніх партнерів у Європі. При тому зауважується, що Китай – найбільший економічний рятувальний центр як для Москви, так і для Пхеньяна, може мати іншу точку зору. На думку аналітиків, замість того, щоб протидіяти чи обмежувати співпрацю між Москвою та Пхеньяном, Пекін може побачити більше переваг, ніж ризиків для себе в цій новій осі, у зв'язку з суперництвом зі США. 

Поки незрозуміло, наскільки глибоко китайські чиновники розуміють переговори між Північною Кореєю та Росією, але сама зустріч, можливо, не завершилася певним рівнем розгляду зв'язків Китаю з обома країнами, йдеться в аналізі CNN. Один з аналітиків підкреслив, що Китай надто важливий як для Пхеньяна, так і для Кремля, тому для них було б нерозумно робити щось за спиною Пекіна, що йому може не сподобатися. Відтак, китайський фактор в цьому є. 

Про протилежний ефект для Китаю говорить The Times, пишучи, що обійми Путіна та Кіма можуть поставити Сі у безвихідь. Привид зародження роману між президентом РФ Володимиром Путіним та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином після їх зустрічі цього тижня може бути не такою бажаною подією, як це здавалося спочатку. Оскільки тісніші зв'язки між Росією та Північною Кореєю можуть послабити залежність обох країн від Пекіна, зменшивши вплив Китаю на глобальні переговори щодо припинення війни Кремля в Україні та згортання ядерної програми Північної Кореї. Це також може завадити зусиллям Пекіна стабілізувати свої зв'язки із Заходом. 

Три країни ЄС блокують експорт українського зерна та попередження Зеленського сусідам

Вчора, 15 вересня закінчився термін блокування Єврокомісією поставок зерна з України до п'яти прикордонних країн Європейського Союзу. Але це змусило Польщу, Угорщину та Словаччину запровадити власні обмеження на імпорт, пише The Washington Post. Обмежений доступ до чорноморських портів під час війни спричинив сплеск експорту українського зерна через сусідні країни, що знизило ціни та розлютило місцевих фермерів. У травні ЄС ввів заборону, відповідно до якої Україні було дозволено експорт через сусідні держави за умови продажу продукції в інших країнах. 

ЄС дозволив припинити дію заборони 15 вересня після того, як Україна пообіцяла вжити заходів для посилення контролю над експортом до сусідніх країн, повідомляє Reuters. Комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс заявив, що країни повинні утриматися від односторонніх заходів проти імпорту українського зерна, але Польща, Словаччина та Угорщина негайно відреагували, знову запровадивши власні обмеження на імпорт зерна з України. При тому вони й надалі дозволятимуть транзит української продукції. 

Видання також процитувало президента України Володимира Зеленського, який привітав рішення ЄС більше не продовжувати заборону на експорт зерна Києвом, але заявив, що його уряд відреагує цивілізовано, якщо країни-члени ЄС порушать правила. Він зазначив, що Україні потрібна підтримка сусідів під час війни проти Росії, і для європейської єдності важливо працювати на двосторонньому рівні з сусідами. 

"І якщо рішення наших сусідів будуть не сусідськими, Україна відповість цивілізовано", – сказав Зеленський. 

зерно, експорт

Фото: Reuters

Зеленський їде до Байдена та як США після виборів мають підтримати Україну

Зеленський зустрінеться з Байденом, а Україні надходить допомога від американців, повідомляє Reuters. Сполучені Штати планують оголосити про додаткові поставки для Києва наступного тижня. А їхній лідер Джо Байден прийме президента Володимира Зеленського у четвер у Білому домі. Очікується, що останній зустрінеться з лідерами Конгресу обох політичних партій під час перебування у Вашингтоні. 

Американське видання The Times також публікує думку про те, що повинні робити США, щоб підтримати Україну після виборів. Автор стверджує, що Україна заслуговує на повну підтримку проти неспровокованого вторгнення Росії, і в національних інтересах Америки очолити своїх союзників по НАТО, щоб продемонструвати, що вони не терпітимуть реваншистських амбіцій Путіна. Це демонстрація відданості США демократії та лідерству, на яку спостерігають інші потенційні агресори. Однак підтримка України не виключає відкритих дебатів щодо масштабу та ступеня підтримки Америки чи того, як може закінчитися війна. Навпаки, перекоує автор, зобов’язання такого масштабу та таких наслідків потребує дебатів, щоб виправдати підтримку громадськості, особливо в умовах сучасної гострої політики.

Негайним завданням пана Байдена є підтримка не лише Конгресу та американської громадськості, а й союзників. Наразі неможливо сказати, скільки часу знадобиться, щоб мирні переговори у російсько-українській війні вийшли на горизонт. Обов'язок Америки полягає в тому, щоб допомогти Україні досягти цієї точки сильною та вільною, і ця підтримка може бути забезпечена лише відкритою дискусією та поінформованою громадськістю.

Велика Британія офіційно заборонила російське воєнізоване угруповання Вагнера як терористичну організацію через кілька тижнів після смерті її засновника Євгена Пригожина, йдеться у повідомленні BBC. Наказ був ухвалений у п'ятницю, 15 вересня, й він забороняє бути членом або підтримувати Вагнера. Особам, яких визнають винними в пособництві воєнізованим формуванням, загрожують великі штрафи та покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 14 років. Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Суелла Браверман назвала групу Вагнера загрозою глобальній безпеці.

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