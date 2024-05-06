Буде щедрий врожай: кращі дати та секрети висаджування гарбузів у 2024 році

Гарбуз - це важлива сільськогосподарська культура, що має багато цінних властивостей. Він містить велику кількість вітамінів А, С, Е, мінералів, таких як калій, магній, залізо, а також антиоксидантів, які сприяють загальному зміцненню організму.

Гарбуз має низьку калорійність, але високий вміст харчових волокон, що допомагає відчувати ситість протягом тривалого часу та сприяє контролю апетиту. Крім того, вміст калію та магнію сприяє зниженню кров'яного тиску та підтримує здоров'я серцево-судинної системи.

Цю господарську культуру можна вирощувати самостійно на городі, однак, важливо знати основні правила та терміни висаджування гарбуза.

Коли висаджувати гарбуз у відкритий ґрунт?

Гарбузи є теплолюбними рослинами, тому найкращий час для саджання їх у відкритий ґрунт залежить від кліматичних умов вашого регіону.

Ці рослини не переносять заморозків, навіть якщо температура протягом дня буде нижчою 14°C, вони припиняють свій ріст. Тому важливо дочекатися того періоду, коли не буде різких погодних коливань, бажано, щоб температура повітря була близько 18-20°C.

Ґрунт повинен також достатньо прогрітися перед висаджуванням гарбузів. Його температура має бути не нижчою за +8-12°C для оптимального проростання насіння.

Тобто, у більшості регіонів гарбузи можна висаджувати на грядки після того, як пройдуть останні морози та ґрунт добре прогріється. Цей період приблизно припадає на другу половину травня. З насіння можна отримати розсаду приблизно через 20-25 днів після висаджування, отже, почати пророщування у горщика потрібно приблизно у другій половині квітня.

Якщо у вас короткий вегетаційний період, важливо обрати сорт гарбуза з коротким терміном дозрівання та врахувати можливість вирощування рослин у теплиці або під покривом для захисту від поганих погодних умов.

За яких умов садять гарбузи розсадою, а коли насінням?

Ви можете висаджувати у відкритий ґрунт розсаду гарбузів або насіння. Метод залежить від кліматичних умов регіону, погоди, типу ґрунту та ваших особистих уподобань.

Зазвичай висаджують розсадою:

У зоні холодного клімату. У північних регіонах, де є висока загроза заморозків, що може нашкодити молодим рослинам. Так посадка розсади дозволяє розпочати вирощування гарбузів у більш безпечному та прогнозованому середовищі, наприклад, у теплицях, парниках або вдома.

Вирощування пізньостиглих сортів гарбуза. Це дозволяє забезпечити рослинам достатню тривалість вегетаційного періоду та збільшити врожайність.

Висаджують одразу насінням:

У теплих регіонах або кліматичних умовах. З тривалим літом можна сіяти гарбузи прямо на грядку безпосередньо з насіння. Це дозволяє заощадити час і зусилля, оскільки не потрібно вирощувати розсаду.

Вирощування ранніх сортів гарбуза, які дозрівають протягом 75-95 днів.

У будь-якому разі сіяння гарбузів рекомендується після того, як мине загроза заморозків і ґрунт прогріється до відповідної температури. Це забезпечить краще проростання та розвиток рослин.

Експерти рекомендують, за можливості, висаджувати рослини із насіння, оскільки гарбузи не люблять пересаджування.

Якщо ви вирішили висаджувати на город саме розсаду, тоді потурбуйтеся про її загартовування. Щодня потрібно виносити горщики із рослинами на свіже повітря, збільшуючи час знаходження на вулиці.

Фото: ultimatebackyard.com.au

Сприятливі дати висадження гарбуза за місячним календарем

Якщо ви дотримуєтесь традиційних методів сівозміни та звертаєте увагу на вплив фаз місяця на зростання та розвиток рослин, тоді вам буде корисно дізнатися про найбільш сприятливі дні для висівання гарбузів.

Зазвичай рекомендується садити гарбузи на відкритий ґрунт у період зростання місяця, оскільки це сприяє більш активному росту кореневої системи. Дати, які можуть бути оптимальними для саджання гарбузів у 2024 році, з урахуванням фаз місяця:

протягом травня — 1-4, 7-11, 14-18, 21-25, 28-31

протягом червня — 1-5, 8-12, 15-19, 22-26, 29-30

Для більш точного вибору дати не забувайте враховувати місцеві кліматичні умови та агротехнічні особливості вашого району.

Підготовка насіння до висівання

Підготовка насіння гарбуза до висівання - важливий етап, який допомагає забезпечити успішне проростання та розвиток рослин. Тому, не забувайте про ці етапи:

Відбір насіння. Виберіть здорове та свіже насіння, без ознак пошкодження або гнилі. Для перевірки якості, можете занурити насіння у підсолену воду на декілька годин. Хороші зернятка будуть триматися зверху та не потонуть.

Дезінфекція (за бажанням). Щоб запобігти захворюванням та шкідникам, можна занурити насіння в слабкий розчин марганцівки або будь-якого іншого антисептичного засобу на декілька годин.

Після обробки, насіння можна промити та залишити проростати на вологій тканині у теплому місці. Крім того, перед сіянням, насіння також замочують у теплій воді, це може допомогти стимулювати проростання.

Не забувайте про підготовку ґрунту на городі, адже це потрібно зробити заздалегідь. Грядки мають бути достатньо удобреними, зволоженими та мати нейтральний pH-показник.

Правильна підготовка насіння та ґрунту допоможе забезпечити найкращий старт для вашого врожаю гарбузів.