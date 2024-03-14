Чи можна садити хвойні дерева біля будинку: перестороги та користь

Висадка хвойних дерев на подвір'ї будинку може бути предметом різних дискусій та забобонів. Однак, більшість із цих переконань не мають наукового підґрунтя. Що можна віднести до категорії міфів, а також, які факти дійсно потрібно враховувати під час посадки хвойних дерев, читайте в матеріалі Еспресо.

Чому за повір'ями не можна садити хвойні на подвір'ї?

Багато людей мають стійку віру в те, що ялинка, посаджена поблизу будинку, може стати джерелом негараздів. Це підтверджується десятками переказів та історій, де людей ніби переслідують нещастя та невдачі з того часу, щойно на подвір'ї з'явилась хвоя.

Насправді, багато міфів та забобонів пов'язані з релігійними, народними та язичницькими концептами. Так, у низці культур світу ялинка має важливе символічне значення як посередник між живими та мертвими. Вона асоціюється з сакральними аспектами смерті, відтворенням циклу життя, таємницею звільнення та очищення. Це не випадково, що на похоронах шлях до останнього спочинку вистилають гілками ялини, а вінки з цих гілок кладуть на могили, символізуючи вічну пам'ять та зв'язок з померлими.

Використання хвойних у похоронних обрядах спровокувало віру в те, що ялинка може привертати до дому злих духів. Частіше такі дерева розміщувались поблизу церков, щоб відвести померлих від житлових приміщень та уникнути потенційних неприємностей. Із часом були з'являлися й інші забобони, щодо цих дерев.

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Згідно з народними повір'ями, ялина може стати причиною негараздів в оселі. Вважається, що воно може відбирати енергію у мешканців будинку, а також шкодити урожаю та приносити загрозу домогосподарству в цілому. Деякі вірять, що ялина може навіть "забирати" з дому чоловіків або робити жінок бездітними.

Езотерики стверджують, що ялинки володіють особливою енергетикою. Вони вважають, що у літні місяці ялина забирає енергію з навколишнього середовища, а взимку, коли інші рослини сплять, вона віддає цю енергію навколишньому світу. Протягом січня-лютого, ялина віддає максимально свою енергію, тому цей період вважається найбільш сприятливим для використання її потенціалу, а влітку езотерики не радять довго гуляти в хвойному лісі.

Повір'я про тую являються також частиною фольклорної традиції. Деякі вважають, якщо поруч з будинком висадити туї, тоді дівчата з родини, де вона росте, не вийдуть заміж. Крім того, ці дерева також стали символом скорботи, оскільки їх часто садять на кладовищах.

Якщо говорити за практичні аспекти висадки цих дерев, тоді варто звернути увагу на такі моменти:

Не варто садити ялину близько до будинку, оскільки вона має густе коріння, що розростається вертикально, тому може підривати фундамент або заасфальтовані доріжки.

Густа крона сосни створює тінь, що може перешкоджати росту інших рослин через недостатнє освітлення. Ще одна її особливість - система коренів, яка може сильно розростатися вглиб під землю, конкуруючи з іншими рослинами за воду та поживні речовини.

Ялина та сосна мають високий вміст смол та летких вуглеводнів, що робить їх легкозаймистими.

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Які корисні властивості та значення мають хвойні?

Хвойні дерева, такі як ялина, сосна, туя та інші, мають численні корисні властивості. Вони не лише прикрашають ландшафт, а й мають позитивний вплив на здоров'я людини. Аромат хвої може розслабити і заспокоїти, тому їх дуже часто використовують в ароматерапії. Крім того, деякі компоненти хвої мають антиоксидантні властивості, допомагають боротися зі стресом та попереджують пошкодження клітин організму.

Відомо, що екстракти з хвойних дерев мають ще й протизапальні властивості, тому ефективні при лікуванні захворювань дихальних шляхів, алергій. Крім того, завдяки фітонцидам, які виділяються цими видами рослин, вони сприяють очищенню повітря та є природними антисептиками, що захищають від бактерій та вірусів.

Отже, хвойні дерева можуть стати не лише чудовим декоративним елементом, але є корисними як для фізичного, так і для психічного здоров'я людини.

Крім того, на противагу всім прикметам та пересторогам, хвойні дерева мають багато позитивних якостей та значень. У релігійному контексті ялинка вважається певним оберегом. Із давніх часів хвоя та інші вічнозелені дерева, мали велике символічне значення, пов'язане з вічним життям, відновленням та непохитності природних циклів. Гілочки хвої асоціювалася з життям, нескінченністю та духовним зростанням.

У деяких культурах вважають, що туя також є символом захисту, який відганяє злих духів. Крім того, це дерево не потребує особливого догляду, що робить його популярним в облаштуванні садів та прибудинкових територій. Якщо ви все ж переживаєте з негативним контекстом, тоді висадіть ці прекрасні дерева вздовж лінії вашого паркану за подвір'ям, створюючи живу огорожу. Таке рішення виглядає дуже стильно, а ви зможете насолоджуватися цими чудовими рослинами без пересторог.

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Корисні рекомендації для тих, хто планує висаджувати хвойні

Вибір саджанців для вашого подвір'я - це важливий крок у створенні приємного та затишного ландшафту. Хвойні дерева можуть стати чудовим доповненням до вашого саду, якщо ви не звертаєте увагу на різні прикмети. Однак, важливо враховувати кілька аспектів перед їх посадкою:

Розташування від будинку. Ці дерева потребують достатньо простору для росту, тому краще садіть їх щонайменше за 10 метрів від будинку, щоб уникнути можливих проблем з корінням або гілками.

Пам'ятайте про те, що хвойні дерева можуть займати багато місця і створювати густу тінь. Дізнайтеся про декоративні та карликові варіанти. Крім того, не саджайте інші рослини у радіусі 5 метрів від хвойного дерева, щоб запобігти їхньому затіненню та конкуренції за воду та поживні речовини.

Якщо у вас є достатньо місця, розгляньте можливість висадки декількох дерев. Група дерев зменшить ризик пошкодження від блискавки та створить більш гармонійний вигляд.

Після посадки регулярно доглядайте за деревами, поливайте їх та видаляйте сухі або пошкоджені гілки.

Регулярно перевіряйте дерева на наявність шкідників та хвороб, за потреби обробляйте їх відповідними засобами.

Дотримуючись цих порад, ви зможете насолоджуватися красою та користю хвойних дерев на вашому подвір'ї.